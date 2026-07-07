Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

Depuis le début de la saison, Fabio Di Giannantonio s'affirme comme le discret fer de lance de Ducati. Celui qui rejoindra KTM la saison prochaine est le meilleur représentant de la marque italienne au championnat, un statut qui tient même si Marc Márquez a fait son retour sur la première marche du podium et que Pecco Bagnaia a enchaîné les podiums.

Alors que le Grand Prix d'Allemagne marquera la mi-saison ce week-end, Di Giannantonio n'a que 16 points de retard sur Jorge Martín, le leader du championnat. Il devance Márquez de 24 unités et Bagnaia de 37, mais être le mieux placé des pilotes Ducati n'est pas vraiment un objectif pour lui.

Au Mans, lorsque Motorsport.com lui demandait s'il se voyait comme le leader du clan Ducati, il rejetait immédiatement cette pression. "Je suis en jaune", confiait le pilote VR46. "C'est une question pour les Ducati rouges."

À Assen, où Di Giannantonio était le seul pilote Ducati à imposer une résistance à des Aprilia dominatrices, il lui a été demandé si être le meilleur représentant de la marque était spécial pour lui. Nouvelle esquive de l'intéressé. "Peut-être en fin d'année, mais c'est juste une case cochée de plus", a-t-il balayé.

"C'est bien mais ce n'est pas ce que je vise", a-t-il ajouté. "Je serai beaucoup plus content si je suis le premier du groupe, plus que le premier Ducati."

Marc Márquez doit-il surveiller Fabio Di Giannantonio ? Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio est très heureux de laisser la lumière à Márquez et Bagnaia : "Je ne veux pas parler de moi. Si les gens disent que je suis l'outsider, pour moi c'est bien. Je ne m'en soucie pas trop. J'essaie de faire mon travail aussi bien que possible, de mener mes couleurs et ma moto au sommet, et les gens se prononceront."

Une fois le week-end terminé, Di Giannantonio était "content" d'être le premier pilote Ducati à l'arrivée, toujours sans fanfaronner : "Après, c'est vrai aussi que Marc et Álex [Márquez] n'étaient pas à 100%, et Pecco a eu un problème, mais on tient quand même au fait qu'on fait du bon travail. Au-delà du fait qu'on est la première Ducati, on fait bien les choses et on les premiers des autres pour le moment."

Aucun traitement de faveur chez Ducati

La situation actuelle n'a pas eu d'incidence sur la place de Fabio Di Giannantonio parmi les six pilotes Ducati. Il dispose de la GP26, comme les pilotes d'usine et Álex Márquez, mais ne reçoit aucun traitement privilégié et n'en demande de toute façon aucun, puisque la marque lui apporte déjà le soutien qu'il attend.

"Honnêtement, depuis que j'ai rejoint le programme usine, ils ont toujours été là pour moi. Donc il n'y a pas vraiment de changement lié au classement. Bien sûr, quand Marc ne roulait pas, ils avaient plus de temps au garage, mais avec plus de pilotes, il faut partager le temps. Mais globalement, ils ont toujours été très présents. Je n'ai rien de négatif à dire, seulement du positif."

Fabio Di Giannantonio est le pilote le plus régulier depuis le début de la saison. Photo de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Plus que sa place actuelle au championnat ou son statut au sein de l'armada Ducati, Di Giannantonio s'inquiète de la forme montrée par Aprilia au Grand Prix des Pays-Bas. Être le plus performant sur la Desmosedici n'aura pas de grande valeur à ses yeux si la RS-GP est dominatrice.

"Je suis content parce que j'ai fait le maximum, et la moto aussi", soulignait-il à Assen. "Mais je suis un peu inquiet de l'écart avec les leaders, parce qu'ils sont très forts. Et ce n'est pas seulement les pilotes, c'est aussi la moto. Donc je m'inquiète surtout de ne pas réussir à trouver quelque chose en plus sur notre package. Il est bon, mais il faut progresser pour pouvoir les battre. "

"Les Aprilia sont très rapides", a-t-il insisté. "Depuis le début de l'année, ils ont fait un step et ils sont meilleurs que nous en ce moment. C'est un championnat dans lequel, en réalité, on fait peu d'erreurs, mais ce sont plus eux qui font des bévues en ce moment, malheureusement pour eux."

"La vérité, c'est que si on veut avoir de vraies chances de se battre, il faut qu'on commence à élever le niveau, en termes de moto, de package. Parce qu'on a beau pousser et faire de très bonnes courses, on est vraiment à la limite pour le moment."

Fabio Di Giannantonio reste prudent sur ses chances de titre. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cela ne signifie pas que Di Giannantonio ne croit pas en ses chances de titre, mais simplement qu'il ne veut pas en faire une obsession : "J'ai toujours dit que de toute façon, j'essaye. On fait le maximum pour tenter d'avoir le maximum de chances à la fin de l'année, mais ça n'est pas si évident d'y arriver."

"La seule chose qu'on a en tête, c'est de vraiment faire le maximum chaque jour, d'essayer de minimiser les erreurs. […] J'essaye juste d'être la meilleure version de moi-même et ensuite, à la fin de l'année, on fera les comptes et on verra où on se situe."

Avec Léna Buffa