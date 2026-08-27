Pour Di Giannantonio, l'heure de prendre des risques a sonné

Cinquième du championnat, avec 199 unités, alors qu'il reste dix manches - dont le Grand Prix d'Aragón ce week-end -, Fabio Di Giannantonio figure dans le très resserré groupe des poursuivants qui s'échinent à combler l'écart sur le leader qu'est Jorge Martín (240 points).

Le pilote VR46 n'est qu'à quelques encablures de Marco Bezzecchi (209 pts), d'Ai Ogura (qui sera le grand absent en Aragón, 203 pts) et de Marc Márquez (200 pts), tout en devançant le dernier vainqueur en date, Raúl Fernández, de 15 unités.

Cerné par les Aprilia officielles et Trackhouse, motos références jusqu'ici cette saison, et par un Márquez, sur la Ducati factory, toujours debout malgré un début d'année grandement perturbé, Di Giannantonio fait forcément figure d'outsider en dépit d'un niveau de performance qui le place constamment dans le haut du tableau, avec une victoire au compteur à Barcelone et deux autres podiums le dimanche.

Mais comment espérer rester en lice pour le titre le plus longtemps possible à mesure que la campagne avance, alors qu'il surnage pour le moment pour demeurer au sein d'un groupe de favoris qui n'a pas forcément tout maximisé ? Pour l'Italien, la réponse est assez simple : il va falloir accepter de prendre plus de risques. Pas forcément sur la piste elle-même, mais dans le garage et dans l'approche des week-ends.

"À mon avis, on en est à un stade où il est bon de continuer à avoir la régularité que l'on a cette année parce que c'est ce qui nous permet d'être si proches, mais où il faudrait aussi prendre un peu plus de risques", a-t-il lancé devant les médias, dont Motorsport.com, à Alcañiz. "Pas tant pour aller plus vite mais plus pour essayer de tenter des choses qu'on n'a jamais tentées avant."

"Avec le peu de temps qu'on a pendant le week-end, on cherche tout le temps à rester sur quelque chose de conservateur, sur ce qui nous plaît depuis longtemps et dont on sait que ça va assez bien fonctionner. Mais si on veut vraiment essayer d'avoir un petit quelque chose en plus, c'est peut-être le bon moment à présent d'essayer de chercher quelque chose."

On est à mi-saison et si on veut opérer un tournant et essayer vraiment d'être en lice, il faut qu'on passe un cap.

La piste du MotorLand Aragón est vue comme potentiellement avantageuse pour les Ducati, avec un niveau d'adhérence de base élevé qui devrait contribuer à atténuer l'une des forces de l'Aprilia. Si Di Giannantonio s'attend effectivement à ce que la marque italienne soit plus en forme, et notamment avec un Marc Márquez spécialiste de ce tracé, il estime que l'ambition de franchir un nouveau palier doit aller au-delà de l'épreuve de ce week-end.

"Cette année, on a eu des pistes sur lesquelles la Ducati devait être très rapide et d'autres sur lesquelles elle devait souffrir, mais au final les forces en présence sont toujours plus ou moins les mêmes. Ce qui est vrai, à mon avis, c'est que Márquez va être très fort, comme il l'a toujours été, donc je pense qu'il va mener la Ducati le plus proche possible ou au-dessus de tout le monde."

"Mais dans le même temps, je pense qu'il faut pousser fort indépendamment de la piste, pour chercher quelque chose de plus à partir de maintenant. On est à mi-saison et si on veut opérer un tournant et essayer vraiment d'être en lice, il faut qu'on passe un cap."

"Nous avons constaté que les Aprilia disposent d'un grip exceptionnel lorsque le niveau d'adhérence n'est pas très élevé", a-t-il ajouté. "C'est l'un des circuits du calendrier où l'adhérence est la plus élevée. J'espère donc sincèrement que nous serons mieux armés qu'eux."

"Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ce que nous avons sur le papier. Nous devons plutôt nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui nous a manqué lors des dernières courses. Et sur ce que nous pouvons apporter pour disposer d'un package bien plus performant, tant au niveau du pilote que de la moto en piste. "

Améliorer les départs et la gestion des pneus

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quand il est souligné qu'il dispose - dans sa quête d'une fin de saison en trombe - d'un atout potentiel, à savoir sa capacité à très bien finir les campagnes, Di Giannantonio tempère un peu les ardeurs : "C'est un peu différent de cette saison."

"Ça m'est arrivé quand j'arrivais dans un environnement totalement nouveau, or le fait de mieux se connaître et de beaucoup apprendre les uns des autres mène à s'améliorer et ça se voit en fin de saison. Sauf que, malheureusement, dans ma carrière, j'ai tout le temps changé et je suis reparti de zéro."

"Or, là, c'est déjà la deuxième année qu'on est ensemble, donc j'espère assister à une croissance comparable, ça voudra dire qu'on se débrouille vraiment très bien. Mais je pense en tout cas qu'on s'en sort déjà très bien."

S'il devait cibler un domaine particulier de la performance dans lequel il doit, en dehors de toute volonté d'aborder les Grands Prix différemment, progresser, le pilote VR46 pointe clairement du côté des débuts de course, aussi bien au niveau des départs que de la gestion des premières boucles.

"Je dois améliorer mes départs, je dois améliorer mes premiers tours, car je pense que je sais très bien gérer mes pneus. Mais pour y parvenir, je dois trop compromettre le début de course ; je dois donc progresser pour trouver le meilleur équilibre entre la gestion des pneus et le fait de ne pas perdre trop de terrain au départ. "

Avec Léna Buffa