Indemne, Fabio Di Giannantonio contient sa colère contre Álex Márquez

Fabio Di Giannantonio a suscité une petite inquiétude après l'accrochage du premier tour pendant le sprint à Motegi. Álex Márquez a percuté Pedro Acosta, et Di Giannantonio, qui était à l'extérieur, a été pris dans l'accrochage. Le pilote VR46 est tombé lourdement sur le côté droit et s'est difficilement dirigé vers l'ambulance, mais les examens n'ont pas révélé de blessure.

"J'allais mieux tout à l'heure !", a néanmoins ironisé Di Giannantonio. "J'ai eu un gros choc sur le côté droit, sur les côtes, la hanche. J'ai passé des examens et on dirait que tout va bien, c'est le plus important. Je suis un peu resté dans les graviers parce que j'avais du mal à respirer à cause du choc."

"J'ai vu un pilote arriver en étant très chaud, donc j'ai essayé d'ouvrir un peu la porte et je me suis dit que j'avais réussi à éviter ça, mais j'ai été percuté par ce pilote. C'était un choc un peu inattendu. Mais je vais bien, c'est le plus important."

Par le passé, Fabio Di Giannantonio a plusieurs fois réclamé de lourdes sanctions pour les manœuvres trop agressives dans le premier virage, et avait justement visé Álex Márquez en début de saison à Buriram. Cette fois, l'Italien ne veut pas susciter de polémique envers son ancien coéquipier… et également futur coéquipier, puisqu'ils se retrouveront chez KTM l'an prochain.

Lorsqu'on lui demande son opinion sur la manœuvre, il se contente d'une courte réponse : "Demandez à Álex." Ce dernier a reconnu sa responsabilité et recevra un double long-lap dimanche. Questionné sur cette pénalité, Di Giannantonio opte aussi pour la sobriété : "Je m'occupe de piloter, on a une direction de course."

"Je sais qu'avec cette direction de course, l'approche est de nous mettre dans la situation la plus sûre possible, avec une approche linéaire. Donc je leur fais confiance. S'ils décident ça, ça me va."

Cet abandon avant même la fin du premier tour a en tout cas privé Di Giannantonio d'informations précieuses sur le pneu tendre en vue de la course. Il ignore s'il aura le rythme pour lutter avec les meilleurs, mais pense disposer d'un potentiel intéressant.

"Il nous fallait quelques tours avec le tendre, pour comprendre. On est toujours bons pour l'usure du pneu. C'est sûr qu'il faudra le warm-up pour comprendre certaines choses."

"Je pense qu'on a un bon potentiel, qu'on peut faire une bonne course. Pour le moment, Marc et les deux Aprilia d'usine sont un peu plus en forme, mais on peut quand même faire une bonne course. On doit se concentrer sur nous et il faut que mon corps soit dans la meilleure forme possible pour demain."