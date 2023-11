Pour les patrons de Ducati, Di Giannantonio mérite de rester

Il en faut du courage pour réussir à repousser ses limites dans l'adversité, et même à le faire en gardant le sourire. Fabio Di Giannantonio est sans doute resté trop discret durant ses deux premières saisons en MotoGP, mais il a sans nul doute conquis le grand public en cette fin de championnat. Alors même qu'il sait que sa place chez Gresini Racing va revenir à Marc Márquez et que ses options pour rester en MotoGP s'évaporent, le jeune Italien est allé puiser dans ses ressources pour réaliser ses meilleurs résultats.

Consécration ultime, il a remporté une première victoire dimanche, en battant le champion en titre Pecco Bagnaia. Un succès qui intervenait au lendemain de la première médaille qu'il a décrochée en course sprint, juste derrière Jorge Martín, actuellement en lutte pour le titre. Mais pour beaucoup, ces résultats étaient teintés d'amertume, puisqu'en coulisses il se dit que toutes les portes sont fermées. Luca Marini négocie son transfert chez Repsol Honda, pour s'emparer du guidon que Di Giannantonio croyait pouvoir obtenir, et le team VR46 a indiqué vouloir engager un pilote issu du Moto2, Fermín Aldeguer semblant le mieux placé.

Dans ce contexte, le succès du sympathique Diggia n'en était que plus émouvant, dimanche, et les pilotes ne s'y sont pas trompés en lui exprimant toute leur solidarité dans un tour d'honneur poignant. Les responsables du programme Ducati ont eux aussi salué la performance de l'Italien et souligné à quel point sa situation pouvait être injuste.

"Le fait est que Fabio réalise une fin de saison incroyable, je l'ai déjà dit, y compris à lui, il y a plusieurs courses. De même que je lui ai dit que si je peux lui donner un coup de main, je le ferai certainement parce qu'il le mérite vraiment", a déclaré Gigi Dall'Igna à Sky Sport en Italie.

"Il a gagné une course, mais même s'il n'y était pas arrivé, il réalise une dernière partie de saison de champion. Il a couru à armes égales avec le Champion du monde et avec ceux qui se battent pour le championnat, alors je crois qu'il mérite une moto. Malheureusement, je n'en ai pas à lui donner, je peux simplement dire qu'il le mérite et qu'il mérite de rester en MotoGP", a ajouté le patron de Ducati Corse.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Paolo Ciabatti avec Fabio Di Giannantonio après sa victoire du GP du Qatar.

"Nous avons toujours dit que nous ne voulons pas qu'un pilote disposant d'une chance de gagner y renonce, particulièrement s'il est plus rapide. Aujourd'hui, Fabio était plus rapide que quiconque", a salué, admiratif, le directeur sportif Paolo Ciabatti au micro du site officiel du MotoGP.

"Cela a été émouvant, car Fabio Di Giannantonio se trouve actuellement dans une situation étrange et il a décroché sa première victoire en se montrant très rapide, il mérite donc cette victoire", a-t-il poursuivi. "Il ne sait pas encore s'il a un guidon en MotoGP pour la saison prochaine, ce qui est vraiment inacceptable selon moi, parce que dans cette dernière partie du championnat, il a montré qu'il était l'un des meilleurs pilotes du moment. Mais c'est comme ça, j'espère qu'il va obtenir un guidon pour l'année prochaine et cette victoire était clairement spéciale pour lui alors c'est bien qu'il l'ait eue."

Cette première victoire de Di Giannantonio dans la catégorie MotoGP intervient à quelques jours seulement de la conclusion du championnat. Dimanche, il disputera sa dernière course avec l'équipe Gresini et, si la situation ne change pas, il ne sera pas en piste deux jours plus tard pour le premier test de l'intersaison.

Si tel est le cas, serait-il possible pour Ducati de le garder dans la famille Ducati ? "Avant toute chose, nous espérons qu'il va pouvoir trouver une moto pour l'année prochaine", a repris Paolo Ciabatti à cette question. "Je pense que si Marini va chez Honda, la seule option actuelle est VR46. Mais ça n'est pas en notre pouvoir, VR46 et Gresini Racing ont leurs propres pilotes, donc je pense qu'il a montré qu'il méritait de gagner et qu'il pourrait être un très bon pilote pour n'importe quelle équipe. Sinon, nous verrons si nous pouvons lui offrir quelque chose même si le nombre de wild-cards pourrait être limité par de nouvelles règles l'année prochaine. Bref, j'espère qu'il va obtenir un guidon pour une saison complète."

Tant qu'aucune officialisation n'est intervenue, Fabio Di Giannantonio conserve encore une chance de prolonger l'aventure. Si celle-ci paraissait minime à l'entame du week-end, elle a ensuite été quelque peu reboostée par sa victoire, à en croire son manager, Diego Tavano. Celui-ci a en effet indiqué à Sky Sport en Italie que la situation pourrait finalement changer in extremis. "Je vois enfin un peu de lumière après une période assez dure", a-t-il déclaré. "Je pense que quelque chose pourrait bouger. Nous avons eu une première discussion avec VR46, je suis optimiste." Quelle que soit l'issue, la réponse ne va désormais plus tarder.