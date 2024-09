Pénalisés, Di Giannantonio et Miller dégringolent dans le classement

Dès l'arrivée du Grand Prix d'Aragón, la direction de course a annoncé que Fabio Di Giannantonio, Jack Miller et Raúl Fernández étaient sous enquête pour ne pas avoir effectué au moins 60% des tours de la course avec une pression suffisamment élevée dans leur pneu avant. Sans surprise, les trois pilotes ont été pénalités de 16 secondes, la sanction prévue cette année pour cette infraction.

Pour Di Giannantonio, la pénalité a peu d'effets en raison des très gros écarts vus ce dimanche. Il passe de la septième à la huitième place, Marco Bezzecchi étant le seul à profiter de la sanction. Miller perd sa dixième place et se retrouve 15e, ce qui profite notamment à Johann Zarco, désormais 13e. Quant à Fernández, il passe de la 16e à la 17e position.

Les sanctions liées aux pressions étaient très redoutées cette année, après avoir été introduites à l'été 2023. La règle a finalement été assouplie : d'abord fixée à 1,88 bar, la limite a été abaissée à 1,80 bar (et à 1,85 bar au Sachsenring, à Mandalika et à Phillip Island) mais en contrepartie, Michelin a demandé qu'elle soit respectée 60% de la durée de la course, contre 50% auparavant. Les exclusions au programme ont par ailleurs été remplacées par des pénalités en temps, de huit secondes lors d'un sprint et 16 pour une course principale.

Depuis le début de la saison, les sanctions ont été assez rares. Il n'y a que dans le sprint de Jerez, disputé dans des conditions très fraîches, et au GP d'Allemagne que plusieurs pilotes avaient été pénalisés lors d'une même course.

Les pénalités pour pression trop basses en 2024