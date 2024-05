Di Giannantonio veut que le MotoGP reste "une F1 sur deux roues"

La voie prise par les constructeurs du MotoGP pour leur développement est régulièrement critiquée. La prépondérance prise par l'aérodynamique et les dispositifs complexes tels que le variateur de hauteur déplaisent à plusieurs pilotes, Marc Márquez en tête. L'Espagnol estime que l'aspect technique a pris une place trop importante, au détriment du pilotage.

Ces remarques ont visiblement été entendues puisque le règlement 2027, actuellement en cours de finalisation, prévoit une réduction des éléments aérodynamiques et de la cylindrée, tandis que des éléments comme le holeshot device pourraient tout simplement disparaître. L'objectif est de ralentir les motos, tout en conservant des ailerons à la taille réduite.

Fabio Di Giannantonio est une rare voix dissonante sur le sujet. Pour l'Italien, qui n'a connu que des Ducati à l'aérodynamique très travaillée et équipées du variateur de hauteur, le MotoGP se doit d'être le pinacle de la compétition sur deux roues, et donc d'offrir aux pilotes les machines les plus extrêmes.

"En tant que pilote, actuellement une MotoGP est fantastique, je ne reviendrais sincèrement jamais en arrière", a-t-il assuré. "Je pense qu'une MotoGP doit être un prototype, une vraie moto prototype qui doit être la quintessence de l'ingénierie en moto. Sincèrement, je deviens fou quand je vois les nouveaux éléments aéro, les devices, toute la puissance que l'on a, parce qu'au final on pilote une Formule 1 sur deux roues. Il faut que ce soit comme ça, selon moi."

Si les innovations apparues ces dernières années font régulièrement l'objet de critiques, c'est également parce qu'elles rendent plus difficile de rester dans le sillage d'une autre moto et de faire la différence pour un dépassement. Di Giannantonio comprend cet argument mais rêve de conserver une machine aussi aboutie qu'elle peut l'être actuellement.

"Pour le spectacle, en ce moment c'est un peu plus critique parce qu'avec tout ce que l'on a, c'est de pire en pire pour faire des dépassements, mais en tant que pilote, la moto [actuelle] du MotoGP est fantastique, je ne reviendrais jamais en arrière. Peut-être qu'on devra le faire, mais ce n'est pas mon souhait."

Dani Pedrosa Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Ce discours d'une jeune génération peut trancher avec les opinions des plus anciens, à qui appartiennent désormais Márquez mais aussi Dani Pedrosa, qui était présent en tant que wild-card à Jerez. "Sincèrement, je pense que l'aérodynamique complique le MotoGP, au moins pour piloter la moto en course", a expliqué le très expérimenté pilote d'essais de KTM. "Si je devais choisir, j'aimerais réduire l'aérodynamique en MotoGP."

"Moins d'aides, ça donne toujours plus de place au talent et au pilote donc ça serait bien. Mais je ne sais pas comment sera le règlement final. Si je devais choisir une chose, ce serait moins d'aérodynamique."

Pedrosa a constaté lors du sprint de Jerez, qu'il a passé intégralement dans la roue de Fabio Quartararo, que les dépassements étaient difficiles actuellement : "Je sens qu'il y a beaucoup de turbulences dans un groupe, ce que je ne sens jamais en essais. Dans la température du pneu et le comportement du pneu, entre une simulation seul et une course, les sensations sont différentes."