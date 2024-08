Di Giannantonio officialisé chez VR46 avec un contrat Ducati

Il ne manquait plus que l'officialisation à la nouvelle que nous vous annoncions dès le mois dernier et qui ne faisait plus aucun doute : Fabio Di Giannantonio sera sous contrat avec Ducati la saison prochaine et continuera de courir au sein du team VR46. L'annonce en a été faite ce matin par l'équipe italienne et le constructeur, le pilote ayant directement signé avec Borgo Panigale pour deux ans.

Di Giannantonio a intégré cette équipe cette année, recruté in extremis alors qu'il finissait la saison 2023 sans guidon, remplacé par Marc Márquez chez Gresini Racing. Auteur d'une première victoire dans ce contexte, au Qatar, il n'avait obtenu son contrat qu'à Valence, où s'était jouée la finale du championnat avant le premier test de l'intersaison.

Depuis, le Romain a facilement pris ses marques. Bien intégré à la formation de Valentino Rossi, il a aussi affiché depuis le début de la saison des performances supérieures à celle de son coéquipier, Marco Bezzecchi, alors que leur Ducati GP23 n'est pas sans poser de difficultés. Tandis que Bezzecchi va partir pour Aprilia l'année prochaine, Di Giannantonio, aujourd'hui huitième du championnat, ne manquait pas d'options mais avait fait de sa prolongation chez VR46 son plan A.

Sa deuxième opportunité était de rejoindre Pramac Racing, alors que l'équipe va passer dans le giron Yamaha et aligner des machines identiques à celles du team d'usine. Le défi était attrayant, néanmoins Di Giannantonio n'a jamais caché vouloir disposer de la moto la plus compétitive possible dès l'entame du championnat.

C'est incontestablement Ducati qui peut le lui assurer, et ce sera d'autant plus le cas qu'il a obtenu la troisième GP25 qu'alignera le constructeur. Si VR46 récupère bien le statut de partenaire privilégié de Ducati qui était celui de Pramac pour les deux prochaines années, cela va en effet s'accompagner d'une réduction des specs d'usine et l'équipe n'en aura donc qu'une seule.

"Il y a neuf mois, je me suis retrouvé sans moto pour poursuivre mon rêve et aujourd'hui je signe un contrat avec deux des entités les plus importantes du MotoGP : c'est difficile à croire !" admet Fabio Di Giannantonio. "Je suis très heureux de pouvoir continuer cette fantastique aventure avec le Pertamina Enduro VR46 Racing Team et Ducati Corse pour les deux prochaines saisons. Je suis arrivé ici presque par hasard, je me suis immédiatement senti à la maison et ça se passe vraiment bien avec l'équipe."

À l'heure d'ouvrir "un nouveau chapitre", Di Giannantonio salue "une étape importante et un point de départ significatif pour [sa] croissance sportive" et se dit impatient de voir ce que lui réservent ces deux années pour lesquelles il sera lié à Ducati.

"Je serai en piste pendant deux ans avec la Ducati officielle, alors nous pouvons et devons viser des résultats ambitieux. C'est un projet énorme, dans lequel je me sens impliqué à 100% et nous pouvons viser la plus haute marche du podium. Nous continuons à travailler, nous grandissons chaque week-end : c'est un nouveau boost de confiance pour toujours donner le meilleur de nous-mêmes."

Fabio Di Giannantonio a signé directement avec Ducati. Photo de: Media VR46

"Nous sommes heureux de compter Fabio Di Giannantonio parmi les pilotes Ducati pour les deux prochaines années", commente Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Diggia a toujours montré une grande confiance dans notre projet, et son implication et son talent l'ont conduit à progresser de façon continue en MotoGP. Nous sommes convaincus qu'avec le VR46 Racing Team et une Desmosedici GP officielle, il aura encore plus d'opportunités d'exprimer tout son potentiel. Bienvenue officiellement dans la famille Ducati, Fabio !"

"Je ne peux cacher ma satisfaction", se réjouit Alessio "Uccio" Salucci, directeur de l'équipe VR46. "Il est arrivé sur la pointe des pieds, il travaille énormément, il est toujours là avec les plus forts et il mérite de récolter de grandes satisfactions. C'est un moment très important pour l'avenir de l'équipe, la relation avec Ducati se renforce de plus en plus et nous ne pouvons que remercier Pertamina Lubricants et tous nos partenaires qui nous soutiennent et continuent à croire en ce projet ambitieux."

Morbidelli attendu sur la deuxième Ducati de VR46

Troisième équipe Ducati de la grille, Gresini Racing a d'ores et déjà prolongé Álex Márquez pour deux ans. C'est sur une GP24 que courra l'Espagnol l'année prochaine, à savoir le modèle avec lequel Pecco Bagnaia et Jorge Martín finiront l'année.

Les deux autres guidons à confier, un dans chacune des deux équipes satellites, ne manquaient pas de prétendants, mais l'un d'eux est assuré à l'Espagnol Fermín Aldeguer qui court aujourd'hui dans la catégorie Moto2 et dispose d'un contrat avec Ducati. C'est lui qui fera équipe avec Álex Márquez, ce qui deviendra officiel lorsqu'il aura été confirmé que la seconde Ducati de VR46 reviendra à Franco Morbidelli. Cela ne fait plus guère de doute aujourd'hui, d'autant que Davide Tardozzi en a un peu trop dit le week-end dernier, à Silverstone...