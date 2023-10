Di Giannantonio verrait d'un bon œil l'option LCR pour rester en MotoGP

La troisième place "romantique" de Marc Márquez sur les terres de Honda a semblé tout balayer sur son passage, dimanche à Motegi, entraînant des propos décortiqués avec minutie tant chez le pilote espagnol qu'à la direction de Ducati. À en croire un Gigi Dall'Igna peut-être un peu trop bavard, le #93 aurait bel et bien décidé de quitter sa Honda officielle pour une Ducati satellite, et sa destination serait donc évidente : seule la Desmosedici aujourd'hui pilotée par Fabio Di Giannantonio dans le team Gresini est encore à attribuer.

Cette moto semble attendre Marc Márquez depuis plusieurs semaines. Di Giannantonio s'efforce, en vain, d'obtenir la prolongation de son contrat, alors que son coéquipier − qui n'est autre qu'Álex Márquez − a d'ores et déjà signé un nouvel accord pour 2024. Mais, surtout, les remplaçants un tant évalués pour remplacer l'Italien ont tous fini par s'engager en Moto2, où ils feront une année de plus.

Non seulement les spéculations qui entourent l'avenir du champion espagnol ne s'atténuent pas, mais le puzzle hypothétique qui prend forme aurait du sens. En l'occurrence, si Marc Márquez devait bel et bien rejoindre Gresini, comme semble le penser Gigi Dall'Igna lui-même, Johann Zarco pourrait imaginer être promu dans l'équipe Repsol Honda et libérer la place qu'il est censé occuper chez LCR. L'équipe satellite aurait alors besoin d'un second pilote aux côtés de Takaaki Nakagami. Et si Fabio Di Giannantonio héritait de ce guidon ?

Interrogé après l'arrivée du GP du Japon sur ses relations avec Lucio Cecchinello, patron du team LCR, le jeune pilote italien s'est montré plus franc que jamais sur sa situation. "Franchement, je pense que je m'entends bien avec tout le paddock", a-t-il répondu. "Il est certain que si je n'ai pas de guidon pour l'année prochaine et que Lucio a une place pour moi, je saisirai cette opportunité à bras ouverts. D'autant que je pense que Honda est certes en difficulté cette année, mais Honda reste Honda. C'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande entreprise au monde dans le milieu de la moto, alors je ne pense pas que leur situation restera difficile à l'avenir."

"Pour le moment, clairement, je suis totalement concentré sur la course, comme je l'ai toujours dit, et pleinement concentré sur le fait d'être le meilleur pilote et de faire le meilleur job possible avec la Ducati et avec mon équipe. Et puis, rien n'est encore fait. Il est certain que pour mon développement personnel, ce serait génial de continuer avec mon équipe et ma moto une année de plus, mais s'il n'y a pas de place ici, il faudra évidemment que j'en trouve une autre, donc on prendra tout en considération."

Depuis plusieurs semaines, on dit Fabio Di Giannantonio en discussion avec des équipes Moto2. Sans écarter aujourd'hui cette option, il a assuré faire encore du MotoGP sa priorité. "À l'heure actuelle, notre priorité et l'objectif principal sont de rester en MotoGP. Si et quand il n'y aura plus de guidons disponibles, on pourra bien sûr évaluer autre chose", a-t-il déclaré.