Di Giannantonio perd sa cinquième place en course sprint

On savait le risque de pénalité pour pression trop basse élevé au GP d'Australie et la course sprint a offert une première sanction. Fabio Di Giannantonio, cinquième à l'arrivée ce samedi, a été sanctionné pour ne pas avoir disputé plus de 50% de l'épreuve avec une pression au dessus de 1,85 bar, le seuil fixé ce week-end.

Lorsque cette infraction survient en course sprint, la pénalité est de huit secondes. Di Giannantonio passe ainsi de la cinquième à la septième place, et sa sanction profite à Franco Morbidelli et Raúl Fernández, qui gagnent tous les deux une position.

Les commissaires se penchent également sur le spectaculaire accrochage entre Marco Bezzecchi et Maverick Viñales, mais ils ont prévenu qu'ils n'entendront que l'Italien que dimanche puisque ce dernier a dû quitter le circuit pour passer des examens à Melbourne. Les deux pilotes sont indemnes selon les premiers examens.

Les pénalités pour pression trop basses en 2024