Di Giannantonio a perdu deux précieuses journées de piste

Fabio Di Giannantonio est un rookie bien malheureux aujourd'hui, après avoir perdu deux des trois journées de roulage dont il pouvait profiter en amont des essais officiels de pré-saison. À l'instar des autres débutants de la catégorie reine et des titulaires d'Aprilia (seul constructeur à bénéficier de concessions au règlement), il pouvait partager la piste avec les pilotes essayeurs durant le Shakedown du test de Sepang. Las, des maux de ventre l'ont empêché de prendre le guidon mardi et mercredi.

"Fabio souffre d'une simple gastro-entérite qui a commencé à se manifester à la fin du premier jour de test", explique Michele Zasa, responsable de la Clinica Mobile. "C'est assez normal et fréquent quand nous voyageons en Asie du Sud-Est, mais cela lui a causé une sévère déshydratation qui ne lui permet pas actuellement de piloter en toute sécurité. Par mesure de précaution, il a été mis au repos ces deux derniers jours et nous espérons qu'il pourra être rétabli à 100% pour les deux prochaines journées. Il est déjà en voie de guérison, mais il faudra surveiller la situation dans les prochaines heures."

Le team Gresini, qui fait débuter Di Giannantonio en MotoGP cette année, précise que le pilote italien a passé des tests Covid dont le résultat a été négatif. Il est actuellement au repos dans l'espoir d'être remis sur pied pour les deux journées collectives qui sont prévues samedi et dimanche et qui verront le retour en piste de tous les titulaires.

N'ayant pu profiter que de la journée de lundi, Di Giannantonio a bouclé 38 tours au guidon de sa Ducati, avec un meilleur temps de 2'02"596. S'il avait déjà pu découvrir le pilotage de la MotoGP en novembre lors des premiers essais de l'intersaison, à Jerez, la perte de ces deux journées a tout de même des effets importants sur sa prise en main. Son ingénieur de piste a dû reprogrammer le travail prévu avec le rookie pour qu'il puisse reprendre sa préparation de façon optimale le week-end prochain, mais il lui faudra faire l'impasse sur certains points.

"L'idée de ces trois jours était qu'il comprenne la moto, mais surtout les pneus", explique Donatello Giovanotti. "Après une première journée plutôt positive, malgré le peu de tours bouclés et le fait qu'il n'a utilisé que le pneu medium, le programme prévoyait un test avec l'autre gomme ainsi qu'une mini simulation de course pour comprendre le comportement de la moto et toutes les stratégies électroniques. Il sera difficile de rattraper ce temps lors des deux jours qui nous restent ici, à Sepang : nous allons essayer de reprendre là où nous en étions après le premier jour, et donc tester l'autre pneu et nous mettre dans les conditions d'une course, mais nous ne pourrons évidemment pas nous pencher sur l'électronique et le set-up."

"Franchement, je suis très déçu", regrette Fabio Di Giannantonio. "Je m'étais préparé au mieux afin de partir du bon pied avec ces trois jours, mais aussi globalement pour l'ensemble des tests de pré-saison. Malheureusement, à cause d'une bêtise je suis obligé de rester au lit. Hier, j'étais vraiment KO et aujourd'hui je vais déjà un peu mieux. Je veux espérer qu'après deux autres journées de repos, je pourrai enfin être en forme pour faire mon retour en piste samedi."

En l'absence de Fabio Di Giannantonio, les quatre autres rookies de cette saison 2022 ont eux bien profité de ces trois jours. Raúl Fernández s'est montré le plus rapide en 1'59"468, mais aussi le plus actif car il a bouclé 150 tours sur l'ensemble des trois jours. Darryn Binder en a cumulé 142, Marco Bezzecchi 126 et Remy Gardner, récemment blessé, 119.