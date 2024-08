Di Giannantonio prêt à faire son retour après sa blessure

Le team VR46 a confirmé que Fabio Di Giannantonio se rendrait bien au MotorLand Aragón cette semaine dans le but de disputer le 12e Grand Prix de la saison. Deux semaines après s'être blessé en Autriche, le pilote italien espère être suffisamment remis de sa luxation de l'épaule gauche pour être jugé apte à rouler.

Sa chute à grande vitesse lors de la première journée d'essais au Red Bull Ring l'avait conduit à déclarer forfait pour la toute première fois de sa carrière mondiale. Il devra en passer par une visite médicale obligatoire à son arrivée au circuit, jeudi, afin d'obtenir le feu vert des médecins officiels du championnat et d'enfourcher à nouveau sa Ducati.

Au préalable, Di Giannantonio a suivi des soins de physiothérapie et des examens de contrôle qui tendent à le rassurer sur sa bonne récupération. Mais s'il est probable qu'il soit autorisé à prendre part aux premiers essais espagnols, c'est le verdict de la piste, vendredi, qui risque d'être décisif pour la suite, et ce d'autant plus sur un circuit atypique tournant principalement vers la gauche.

"Ça a été une semaine très chargée entre les contrôles médicaux, l'entraînement et la physiothérapie", explique le pilote, qui s'était immédiatement montré optimiste quant à ses chances de ne connaître qu'une courte convalescence. "J'ai récupéré, je me sens mieux, mais je ne sais pas exactement quelles seront mes sensations sur la moto. Au niveau de la mobilité du bras, je dirais qu'on est bon, mais on va travailler jusqu'au bout en ce qui concerne la force."

"Pour un pilote, ça n'est jamais bien de suivre une course depuis son canapé, à la maison", ajoute Di Giannantonio, qui occupe actuellement la neuvième place du championnat. "On a fait tout ce que l'on pouvait pour que je remonte en selle dès que possible et on attend juste le dernier contrôle pour pouvoir se concentrer pleinement sur le week-end de course, sur l'un des circuits les plus particuliers du calendrier."

Avec ce Grand Prix près d'Alcañiz, en Espagne, s'ouvre un marathon de neuf épreuves prévues sur 12 semaines. Sitôt Aragón passé, le paddock se rendra à Misano pour deux week-ends de course entrecoupés par un important test, avant d'entrer dans la tournée outre-mer.