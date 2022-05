Di Giannantonio a réalisé "un rêve" mais reste objectif pour la course

Charger le lecteur audio

Depuis le début de la saison, l'équipe Gresini brille par les performances d'Enea Bastianini, vainqueur à trois reprises, tandis que son coéquipier Fabio Di Giannantonio, arrivé en MotoGP cette année, découvre la catégorie. S'il a passé un cap au Grand Prix de France il y a deux semaines en marquant ses premiers points grâce à une 13e position, l'Italien a surpris tout le monde au Mugello en s'emparant de la pole position.

Jusqu'à présent, il n'était passé qu'une seule fois en Q2, en Indonésie, et avait obtenu une 11e place en grille comme meilleur résultat. Pourtant, cet après-midi, il s'est placé en tête dès la Q1 en battant des top pilotes comme Marc Márquez, Jack Miller ou encore les deux représentants Suzuki. Restant sur sa lancée, il s'est immédiatement emparé du meilleur temps en Q2 et est parvenu à le reprendre à chaque amélioration de ses concurrents.

Finalement, à la surprise générale, la sienne y comprise, le rookie a décroché la première pole position de sa carrière, chez lui, à domicile. "Je ne m'y attendais pas !" a-t-il déclaré. "D'accord, j'attaquais et je voyais que mon chrono était très bon mais il y avait beaucoup de spécialistes de ces conditions donc je me suis dit que j'allais voir ce qui allait se passer. Je me suis donc beaucoup concentré, je roulais seul en essayant de faire un bon tour et sans penser à la pluie et au final je suis là, premier ! C'est incroyable !"

"Je suis arrivé ici en voulant confirmer ma bonne performance du Mans et confirmer comme ça, c'est génial. Je travaillais pour être le plus devant possible mais je ne m'attendais pas à la pole position. Quand on a commencé les qualifications, j'ai vu que je comprenais peut-être quelque chose de plus que les autres sur la piste et ça m'a apporté beaucoup de motivation. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu le faire. Je suis super content."

"L'un de mes rêves était d'être à la première place sur la grille du MotoGP et aujourd'hui je l'ai réalisé", a-t-il ajouté.

Fabio Di Giannantonio arrivant au parc fermé.

Le jeune Italien a reconnu avoir beaucoup appris de Márquez et Miller en les suivant en Q1, ce qui l'a aidé à mieux appréhender la gestion de ses pneumatiques pour ensuite continuer en Q2 : "Je viens du Moto2 où c'est très différent au niveau des pneus. En pneus slicks on peut un peu rouler quand il pleut et on a du grip mais je ne savais pas jusqu’à quel point et j'ai bien mieux compris en étant derrière eux."

La tête sur les épaules, Di Giannantonio a toutefois balayé l'idée d'une victoire demain, estimant qu'il était encore trop tôt, mais qu'il comptait sur ses tours aux avant-postes pour prendre de l'expérience : "D'accord, je suis premier, mais actuellement je n'ai pas le rythme pour gagner la course, honnêtement. Je vais essayer de profiter, de me battre dans les premiers tours et ensuite on verra."