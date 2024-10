Un rendez-vous décisif pour la fin de saison de Di Giannantonio

De retour du Japon, Fabio Di Giannantonio doit se soumettre ce mercredi à un rendez-vous médical qu'il a lui-même qualifié d'important et qui devrait s'avérer décisif pour la suite de sa saison. Le pilote italien traîne depuis plusieurs semaines les séquelles de blessures aux deux épaules, et notamment à gauche où le cartilage a été endommagé dans une luxation survenue au GP d'Autriche.

Depuis, il n'a couru qu'avec l'aide d'antidouleurs et n'a pas été en mesure de reprendre un entraînement normal. Si sa condition a semblé s'améliorer lors du dernier Grand Prix, il sait aussi que son épaule devra finir par être opérée pour totalement se remettre. Il a beau vouloir repousser ce moment, il admet lui-même que, pour évaluer la démarche à suivre, il doit prendre en compte le calendrier actuel, avec encore quatre épreuves à disputer en cinq semaines, et les enjeux importants qui s'annoncent ensuite, avec son passage sur la Ducati officielle qui sera fournie à VR46 en 2025.

"J'ai un rendez-vous important mercredi pour parfaitement comprendre quelle va être ma condition pour le reste de la saison et aussi pour l'année prochaine. À partir de le là, on comprendra tout", a expliqué Fabio Di Giannantonio à l'issue de la course de Motegi. "Comme je l'ai souvent dit, mon objectif est de courir autant que possible, de terminer la saison et d'essayer de finir en force, mais ce qui est aussi vraiment important c'est d'arriver l'année prochaine en étant à 100%, dès le premier test [le 5 février 2025, à Sepang, ndlr]."

"Ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, on va voir. Il faut bien sûr prendre en compte ma volonté de courir, mais aussi le fait que je récupère à 100% et qui est important", a ajouté le pilote italien.

Questionné sur le GP d'Australie qui se profile la semaine prochaine, il a d'abord rappelé cette "visite importante" qui permettra de comprendre "beaucoup de choses", tout en s'emballant pour cette épreuve à venir, à laquelle il espère participer : "L'Australie, j'y vais en étant motivé parce que l'année dernière, j'ai fait une super course et je suis monté sur le podium. Je voudrais faire un bon résultat, garder cette vitesse et essayer de faire un week-end dans lequel on exploite toutes les opportunités qui se présentent."

Fabio Di Giannantonio a réussi un solide week-end à Motegi. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

À l'entame du week-end japonais, Di Giannantonio notait une amélioration progressive de son état : "La douleur s'évacue peu à peu. C'est juste une grosse gêne maintenant et j'ai mal quand je fais certains mouvements en particulier. Donc je m'améliore, c'est sûr, c'est juste que je sens encore l'épaule un peu instable."

Seulement, sa tentative de rouler sans aide médicamenteuse vendredi matin, et bien que la séance ait été très réduite à cause de la pluie, l'a vite fait déchanter. "J'ai encore du mal. Je n'arrive toujours pas à bien me placer dans la bulle, je souffre beaucoup, surtout au niveau des muscles qui sont derrière. J'ai encore trop mal, je n'y arrive pas."

À nouveau rapide comme avant la blessure

Le reste du week-end s'est déroulé convenablement, avec une dose d'antidouleurs baissée mais toujours présente, et ce jusqu'à sa remontée de la 14e à la huitième place dimanche. Avec également une sixième position au sprint, il a pu dresser un bilan positif de son Grand Prix, malgré un contexte général qui reste imparfait, avec une Ducati privée d'une pièce à laquelle il tenait pour la fin de saison et cette épaule, donc, qui continue à le gêner.

"Les huit derniers tours ont été un peu durs avec mon épaule. J'ai commencé à sentir une petite rétrogradation physique, disons. Je suis content et je ne le suis pas, c'est du 50-50", a-t-il expliqué. "On peut s'estimer satisfaits parce que je suis à nouveau rapide et compétitif comme avant ma blessure, donc c'est vraiment super. Malheureusement, je ne suis pas tellement content de la course parce qu'elle a été complètement conditionnée par le premier tour, qui a été vraiment une jungle. Ça a impacté la course de beaucoup de monde, mais surtout la mienne."

"Alors, oui, j'ai fait une belle remontée, ça a peut-être été sympa pour les gens à la maison, mais ça n'a pas été bon pour nous parce que je pense que j'aurais pu me battre contre Morbidelli et Binder pour la cinquième place. Il y a donc du bon et du négatif, mais tout compte fait il faut qu'on soit satisfaits parce que je recommence à être rapide comme je l'étais avant ma blessure et c'est très bien pour nous." Voilà qui doit compliquer encore un peu plus la décision à prendre pour la suite...