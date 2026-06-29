Di Giannantonio résiste aux Aprilia et assure le show

Au cours d'un week-end largement dominé par Aprilia, Fabio Di Giannantonio a opposé la plus forte résistance et a multiplié les dépassements, avec une troisième place lors du sprint et une quatrième en course principale.

Le pilote VR46 n'était pas le premier poursuivant des Aprilia sur la grille, puisqu'il n'était que sixième et derrière Pecco Bagnaia, mais il a doublé le Turinois et Marco Bezzecchi dès le départ du sprint. Il a ensuite déposé Jorge Martín puis Ai Ogura, avant que ce dernier reprenne l'avantage.

"Je suis vraiment, vraiment content", se réjouissait Di Giannantonio après sa troisième place lors de sa rencontre avec la presse internationale, dont Motorsport.com. "Je savais qu'on partait face à quatre pilotes plus forts que nous, les quatre Aprilia, donc être dans la lutte, être proche de la victoire et finir sur le podium, c'est un bel accomplissement de mon côté."

Quand il était deuxième, Di Giannantonio a même un temps cru qu'il pourrait remporter le sprint, avant de constater qu'il sollicitait trop son pneu arrière pour réellement menacer Raúl Fernández.

"J'essayais de revenir sur Raúl parce qu'il avait l'habitude d'avoir un très bon rythme et je me rapprochais. Mais une fois derrière lui, j'ai vu que je perdais beaucoup, donc après quelques tours, je me suis juste dit 'OK, on va être sur la défensive et ne pas trop perdre'."

Fabio Di Giannantonio a empoché une médaille lors du sprint à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En course principale, Di Giannantonio n'a pas pris un aussi bon envol et il n'était plus que neuvième après le premier tour. S'en est suivie une remontée méthodique avec de nombreux dépassements mais le dernier, sur Marc Márquez, lui a valu un long-lap puisqu'il est passé dans le vert à la dernière chicane.

La pénalité lui a fait perdre deux places, au profit des frères Márquez, sur qui il a encore repris l'avantage dans les derniers tours pour valider sa quatrième place. "Une bonne course", a-t-il résumé. "Je suis content."

"Encore une bonne médaille, mais c'est plus que bienvenu, car on savait qu'Aprilia était incroyable ici. Réduire l'écart avec les premiers du championnat, c'est quelque chose d'incroyable. C'est bien pour nous."

"La quatrième place est bonne pour nous aujourd'hui. Course difficile, la plus dure de la saison physiquement, parce qu'Assen est très exigeant, mais je finis avec le sourire."

Ce sourire, Di Giannantonio l'a momentanément perdu quand il a reçu son long-lap : "Sur le moment, oui [j'ai été frustré]. Je m'attendais un peu à une pénalité parce que j'ai coupé la chicane."

Fabio Di Giannantonio a reçu un long-lap après son dépassement sur Marc Márquez. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mais honnêtement, je ne me souvenais plus des règlements, j'étais concentré sur ma course", a-t-il ajouté, avant de commenter cette surprise en rigolant : "Quand la pénalité est tombée, j'ai fait : 'Wow, pour quoi ?'. Et puis j'ai compris."

En plus du temps qu'il fait volontairement perdre, le long-lap est délicat à gérer à Assen, puisqu'il s'agit d'une véritable portion hors de la piste : "Ce n'est jamais vraiment propre. Et quand les conditions sont comme ça, même sur le sec, ce n'est jamais parfait. Ce n'est pas plat non plus."

"Quand tu arrives là, tu ne peux pas juste prendre un virage, il faut faire très attention aux bosses. Ce n'est pas vraiment une partie du circuit, c'est une extension d'asphalte. Ils font le maximum pour bien faire, mais ce n'est pas la piste."

Les résultats solides de Di Giannantonio à Assen lui ont permis de renforcer son statut de meilleur représentant de Ducati au championnat. Sans trop faire parler de lui, il reste troisième, à seulement 16 points du nouveau leader, Jorge Martín.

Avec Téha Courbon