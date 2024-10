Di Giannantonio serre les dents et ne veut pas songer à l'opération

Fabio Di Giannantonio souffre depuis cet été. Déjà touché à l'épaule droite depuis une chute au Sachsenring, il s'est luxé l'épaule gauche en tombant au Red Bull Ring, causant des dégâts sur le bourrelet glénoïdien (un cartilage de l'épaule gauche), ce qui nécessitera probablement une opération qu'il fait tout pour repousser.

Avant le GP d'Indonésie, le pilote VR46 indiquait "survivre" actuellement sur sa moto, alors qu'il lui faudrait plutôt deux mois d'arrêt pour le bien de son épaule. Une pause totalement inenvisageable à ses yeux avec l'enchaînement des courses de la fin de saison. Il fera donc un bilan après le GP du Japon mais pour le moment, son objectif est de se présenter au départ de chacune des six dernières manches de l'année.

"Quand je roule, je ne pense qu'à la compétition et j'étais totalement concentré sur ce week-end [en Indonésie], ce sera encore le cas le week-end prochain", a expliqué Di Giannantonio, tout en ayant indiqué dès les premiers essais qu'il s'agissait "de la première course sur laquelle [il] se sentai[t] vraiment limité physiquement" entre douleurs et manque de force.

"Tant que je ne fais rien [pour soigner l'épaule], je veux faire au mieux en piste et ne penser à rien d'autre", poursuivait-il à la fin du week-end. "On aura des rendez-vous avec les médecins après ces courses et on verra mieux la situation mais pour le moment, tout est sous contrôle. À ce stade, je n'ai besoin d'aucune opération ou autre, on planifie la suite mais à ce jour, il n'y a pas d'opération."

Si Di Giannantonio adopte cette approche, c'est parce qu'il sait qu'une intervention le tiendrait éloigné des circuits un certain moment, alors que le MotoGP est au cœur d'une période de six courses en sept week-ends : "C'est sûr que s'il y a une opération, on sait que le temps de convalescence est très long donc s'il faut le faire, il faudra manquer quelques courses cette année. Mais pour le moment ce n'est pas le plan."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avant l'entame du week-end à Mandalika, Di Giannantonio confiait avancer au quotidien avec sa blessure, sans jamais pouvoir réellement anticiper l'évolution de sa condition. Dimanche, il n'a donc pas réellement cherché à s'économiser dans les huit tours qu'il a bouclés avant sa chute.

"Disons que maintenant, à chaque fois qu'on fait une course, on ne sait pas quelle sera ma condition à la fin. L'objectif était de faire le maximum et à la fin, quand le pneu se dégrade et que je suis plus doux sur la moto, je peux peut-être m'économiser."

La situation est d'autant plus difficile qu'entre les courses, Di Giannantonio doit plus préserver son épaule que vraiment parfaire sa condition physique : "Ça fait déjà presque deux mois que je ne m'entraîne pas comme je le veux. Je dois m'entraîner en économisant de l'énergie, ou en économisant de la mobilité pour l'épaule, etc. Donc je ne m'entraîne pas correctement pour le MotoGP."

"Je m'entraîne, mais je récupère aussi, donc sur une longue période, on perd sa forme physique. Donc je suis dans la pire forme physique, et j'ai encore un peu mal, donc ça empire un peu, même si je récupère de mon épaule. Donc oui, c'est un peu difficile, mais je n'abandonne pas, on doit essayer, donc on pousse."

Avec Luca Bartolomeo