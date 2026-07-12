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Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

Fabio Di Giannantonio a connu deux chutes ce dimanche au Sachsenring, une douloureuse dans la matinée et une assez incompréhensible en course.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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45

Le GP d'Allemagne de Fabio Di Giannantonio a duré moins de quatre tours. Le pilote VR46 a perdu deux places au départ, au profit des deux représentants de Trackhouse, et il occupait la cinquième place quand il est tombé… sans véritablement savoir pourquoi.

"On essaie encore de comprendre ce qu'il s'est passé parce qu'on a regardé les données, c'est une photocopie exacte du tour précédent", a assuré Di Giannantonio. "Absolument tout : les suspensions, la vitesse, l'angle, la remise en gaz…"

"C'est un peu bizarre mais ça fait partie du jeu, parfois on tombe et on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a plusieurs choses. C'est la première erreur de l'année, c'est dommage que ça soit arrivé mais statistiquement, ça devait arriver !"

 

Cette chute était la deuxième du jour pour Fabio Di Giannantonio, déjà lourdement tombé pendant le warm-up. Il avait changé de configuration aérodynamique pour utiliser la même que les frères Márquez : "Marc et Álex l'utilisaient et je voulais l'essayer. En fait c'était un peu mieux ce matin donc on a décidé de le garder."

"On avait une très bonne moto depuis hier", a rappelé Di Giannantonio, qui jugeait le risque limité en faisant un tel changement : "On se disait que ce n'était pas un gros pari d'essayer ça pendant le warm-up. On se disait que si ce n'était pas bon, on pouvait revenir en arrière et on aurait encore eu une moto avec le potentiel pour le podium, donc on n'était pas trop inquiets."

J'ai quelques bosses, mon cou est un peu rigide.

Ces éléments aérodynamiques ont cependant transformé le comportement de la Ducati, ce qui semble être l'une des causes de la chute de la matinée, dont Di Giannantonio s'est relevé avec quelques douleurs.

"J'essayais une meilleure trajectoire et en fait, tout le warm-up se passait très bien. Dans ce tour, je faisais encore mieux mais avec nos réglages, on a découvert une chose que l'on ne savait pas avant. J'étais trop à la limite et je l'ai perdue."

"J'ai quelques bosses, mon cou est un peu rigide", a-t-il ajouté. "Mais je ne veux pas me plaindre, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Je vais travailler sur mon corps pendant la trêve estivale. Ça arrive au bon moment, j'ai beaucoup de temps. Si on débute la course, c'est que ça va mentalement, donc c'est bon."

 

L'abandon de la course principale combiné au succès de Marc Márquez a fait perdre à Fabio Di Giannantonio le statut de premier pilote Ducati au championnat, qu'il occupait depuis le GP du Brésil. Il a perdu deux places au classement, au profit d'Ai Ogura et Márquez, mais reste satisfait de sa première moitié de saison.

"Je pense qu'il y a beaucoup de points positif à retenir de cette première partie, on a toujours eu une vitesse incroyable, même aujourd'hui, je pense qu'on était assez rapides. Il faut retenir ces points positifs pour la pause estivale."

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