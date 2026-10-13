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MotoGP GP d'Indonésie

Di Giannantonio : "Il y avait un trou dans le pneu avant"

Fabio Di Giannantonio a dû faire face à un problème inattendu dimanche au Grand Prix d'Indonésie et n'a pu terminer qu'à la huitième place alors qu'il partait de la première ligne.

Matteo Nugnes

Publié: 13 oct. 2026, 10:19

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le week-end de Mandalika a sans doute été l'un des meilleurs de Fabio Di Giannantonio depuis la trêve estivale. Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Allemagne, le pilote VR46 a réussi à se hisser en première ligne et à monter sur la troisième marche du podium lors de la course sprint.

Ce samedi réussi laissait entrevoir l'espoir de pouvoir réaliser quelque chose d'important dimanche également, d'autant qu'il s'agissait en quelque sorte de la deuxième course à domicile de l'équipe de Tavullia, dans le pays de sson sponsor principal.

Cependant, la livrée spéciale arborant la figure mythologique hindoue et bouddhiste du Garuda, également le symbole national de l'Indonésie, n'a pas porté chance au pilote romain. Il a dû se contenter de la huitième place finale, à près de 20 secondes du vainqueur, Marco Bezzecchi. Un résultat toutefois influencé par un problème inattendu.

"J'étais à nouveau bien placé pour conserver ma position et mon rythme. On savait que les Aprilia étaient plus rapides que nous, donc notre objectif était de rester le plus près possible d'elles. Mais passé le dixième tour, le pneu avant a commencé à s'user et j'ai eu des vibrations très fortes", a déclaré Di Giannantonio aux journalistes présents à Mandalika, dont ceux de Motorsport.com.

"J'ai vraiment eu de la chance de ne pas tomber et de terminer la course. On a découvert qu'il y avait un trou dans le pneu avant. Ça a été difficile, mais à part ça, on a tenu le coup. Il y a donc beaucoup d'aspects positifs et on regarde désormais vers l'avenir", a-t-il ajouté.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu des signes avant-coureurs au cours du week-end, il a poursuivi : "Absolument pas. Je maintenais mon rythme tranquillement car je savais que la course était longue. Je me suis donc dit : 'Bon, maintenant c'est le moment de pousser, c'est le moment de faire 1'30"2, 1'30"3'. Puis, au dixième tour, j'ai eu un blocage de roue avant très violent et à partir de là, ma course était terminée."

Quoi qu'il en soit, le bilan du Grand Prix d'Indonésie reste positif pour Di Giannantonio : "Je pense que ça a été l'un des meilleurs week-ends de cette année : la première ligne, puis, hier, le podium."

"Face à ces Aprilia si compétitives, je pense qu'on a démontré ici aussi que l'on a un bon rythme. Je suis donc vraiment content. On n'a eu que ce problème avec le pneu avant en course, mais à part ça, on était dans le coup. On peut donc être fiers."

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