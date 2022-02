Fabio Di Giannantonio, un rookie "calme, relax et patient"

Charger le lecteur audio

Avec sa démarche tranquille et son air jovial, Fabio Di Giannantonio détonne quelque peu dans le paddock. Être impressionné par le MotoGP, très peu pour lui ! Concentré sur l'amusement et l'instant présent, il a conclu la première pré-saison de sa carrière en catégorie reine plein d'entrain. "Je suis très enthousiaste et content par rapport à tout !", déclarait-il au soir du dernier jour de test à Mandalika.

Une façon de voir son métier héritée de Fausto Gresini, celui qui a cru en lui dès ses premiers pas au niveau mondial. "Il m'a toujours dit de m'amuser et j'ai compris l'importance de ce conseil en grandissant", a-t-il confié à GPOne en début d’année. "Ce sport a aussi des côtés négatifs, il y a beaucoup de pression et c'est très dur côté mental. Si tu perds l'amusement, tu perds aussi ta combativité en piste. Il me disait de profiter du moment, de tout ce qui arrive car c'est beau, et si tu le prends de la bonne façon, tout arrive plus facilement."

Gresini et Di Giannantonio, c'est une histoire qui dure depuis fin 2015. Le double Champion du monde 125cc offre alors sa chance au jeune Italien en le faisant rouler en wild card à l'occasion du dernier Grand Prix Moto3 de la saison à Valence. Ensemble, ils poursuivent l'aventure pour trois saisons qui seront couronnées par de jolis succès avec 13 podiums, une victoire et le titre de vice-Champion du monde à la clé en 2018. Mais le passage en Moto2 marquera un terme provisoire à leur collaboration. En profond désaccord autour de leur contrat, Di Giannantonio apparaît en colère, loin de son calme habituel, lors du Grand Prix de Saint-Marin. L'issue est inévitable et il part chez Speed Up pour deux saisons en demi-teinte, malgré quatre podiums.

2021 marque le retour de leur union professionnelle et voit l'Italien réintégrer l’équipe, toutefois sans son mentor, emporté par le COVID-19 en début d'année. La première victoire qu'il décroche à Jerez lui est évidemment dédiée : "Il serait fier et heureux du travail que nous faisons. Il se serait beaucoup amusé, j'en suis sûr." Fidèle à la vision des courses que Gresini lui a enseignée, Di Giannantonio revient ainsi aux avant-postes et termine septième au général avant d’être promu en MotoGP.

Fabio Di Giannantonio

Entouré par un environnement qu'il a connu dans chacune des catégories, le #49 ne pouvait pas démarrer en MotoGP d'une meilleure façon. Sans pression et avec l'unique objectif d'apprendre, il a conclu le premier test, à Jerez, avec le meilleur temps des rookies, puis a pris la seconde place de la pré-saison derrière l'autre débutant italien, Marco Bezzecchi. Peu inquiet d'avoir manqué deux jours d’essais à Sepang en raison de maux de ventre, ni de ses tours "pas parfaits" ou encore de sa chute survenue à Mandalika, il prend le tout avec philosophie : "Évidemment que je dois améliorer plein de choses mais nous avons le temps, plein de courses et des tests durant l'année. Il faut être calme, relax et patient. Le processus d'apprentissage est en cours".

Direction désormais le Qatar pour le premier Grand Prix de l'année et le premier en MotoGP pour l'Italien, qui se tiendra du 4 au 6 mars. Même s'il ne pourra pas réitérer son podium de l'an dernier et évoluera plus loin au classement, l'enthousiasme est, comme à son habitude, bien présent. "C'est super, je peux en rêver, j'ai hâte !", a-t-il conclu au micro du site officiel du MotoGP.

Fabio Di Giannantonio en quelques dates clés :

10 octobre 1998 : Naissance à Rome.

2015 : Vice-Champion CEV Moto3 et Rookies Cup.

8 novembre 2015 : Première course en Championnat du monde Moto3 via une wild card (23e).

20 mars 2016 : Débuts officiels en Moto3 dans le team Gresini, lors du GP du Qatar (26e).

22 mai 2016 : Premier podium, une 2e place au GP d'Italie.

5 août 2018 : Première victoire, à Brno. Il gagne à nouveau en Thaïlande en octobre.

18 novembre 2018 : Il termine vice-Champion du monde et quitte Gresini.

10 mars 2019 : Débuts en Moto2 chez Speed Up, lors du GP du Qatar (11e).

4 août 2019 : Premier podium, une 2e place en République Tchèque.

8 octobre 2020 : Il revient chez Gresini avec un contrat pour deux saisons, celle de 2021 en Moto2 et celle de 2022 en MotoGP.

2 mai 2021 : Première victoire, à Jerez, qu'il dédie à Fausto Gresini, décédé en février.

18 novembre 2021 : Premier test MotoGP, à Jerez.

6 mars 2022 : Premier Grand Prix MotoGP, à Losail.