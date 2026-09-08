Moreira bientôt prétendant au titre ? Crutchlow lui donne 3 ans !

Diogo Moreira devrait sans grande difficulté recevoir le titre honorifique de rookie de l'année cette année en MotoGP. Pendant que Toprak Razgatlioglu éprouve de grandes difficultés, le pilote LCR a réalisé quelques coups d'éclat, au Mugello et à Brno notamment, et a confirmé sa progression en se classant dans le top 10 des deux courses sur le MotorLand Aragón.

Son avenir avec Honda est assuré et la seule inconnue pour la saison 2027 réside dans l'équipe où il sera placé, entre LCR et le team d'usine. Cal Crutchlow, qui a partagé son garage pendant la convalescence de Johann Zarco, a été très impressionné par son pilotage et son attitude. L'Anglais s'attend même à voir très vite Diogo Moreira parmi les prétendants au titre.

"Il est super", a déclaré Crutchlow, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Je ne dis pas que je sais déceler le talent, tout le monde sait reconnaître un bon talent. Mais il y a une différence entre avoir du talent et une tête bien faite, et il a les deux. Je l'apprécie, c'est un super gamin."

Je lui donne trois ans et selon moi, il sera en mesure d'être champion du monde MotoGP.

"Je lui donne trois ans et selon moi, il sera en mesure d'être champion du monde MotoGP. Je le vois dans les données, je le vois dans sa façon de piloter. Faire ce qu'il fait dès sa première saison, sur une moto qu'il ne connaît pas, sur une moto qui est, disons, en progrès…"

"Ce n'est pas comme s'il montait sur une Ducati ou une Aprilia qui gagne des courses toutes les semaines. Il fait des choses superbes, dans la façon dont il gère les courses et dont il se bat. Il n'a pas peur."

Cal Crutchlow a observé les données de Diogo Moreira chez LCR. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un pilotage qui rappelle celui de Marc Márquez

Crutchlow voit Moreira progresser dans la compréhension du fonctionnement des pneus, ce qui lui permet d'améliorer ses résultats, et faire preuve d'une maîtrise spectaculaire au freinage. Il n'hésite pas à le comparer à Marc Márquez dans ce domaine.

"Il y a deux choses. En début d'année, d'après ce que je voyais à la télé, il ne comprenait pas le pneu et n'arrivait pas à le gérer. Maintenant, il s'en rapproche, il comprend beaucoup mieux ça. On voit qu'il a un rythme de course beaucoup plus constant. Il n'est plus 'passager' de la moto, il la contrôle beaucoup plus."

"J'ai vu ses données. Au freinage, il est fort, ça ne fait aucun doute. Je ne peux pas vraiment dire ce qu'il fait au freinage, parce qu'il a une astuce et je ne veux pas la rendre publique ! Mais il fait beaucoup ce que Marc Márquez fait."

Diogo Moreira impressionne Cal Crutchlow au freinage. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malgré sa riche expérience en MotoGP, Crutchlow reconnaît qu'il n'a jamais réussi des freinages de la sorte : "J'ai essayé de le faire et ça n'a jamais fonctionné ! J'ai essayé de le faire et ce sont toutes les fois où je suis tombé sur la tête, pendant toutes ces années !"

"Il est super talentueux et c'est aussi quelqu'un de bien. Comme je l'ai dit, c'était bien de partager le garage avec lui."

La bonne attitude

Les louanges ne s'arrêtent pas au pilotage. Cal Crutchlow a également vu comment Diogo Moreira travaille dans le garage LCR, et il estime que le Brésilien a une attitude constructive qui lui est très bénéfique.

"J'aime ça chez lui : il monte sur la moto et ne se plaint jamais – évidemment, il fait des critiques pour améliorer la moto, mais je veux dire qu'il ne se plaint pas, il sait si ça vient de lui ou de la moto. Je l'apprécie. Il est très intelligent et c'était fun de l'avoir comme coéquipier pendant ces six courses."

Fabio Quartararo et Diogo Moreira pourraient être coéquipiers en 2027. Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Résolument supporter du Brésilien, Cal Crutchlow milite logiquement pour sa promotion dans l'équipe Honda officielle. La marque n'a pour le moment confirmé que Fabio Quartararo dans son team d'usine et Johann Zarco chez LCR, alors que Diogo Moreira et David Alonso ont été confirmés comme titulaires, mais pas encore liés à une équipe.

"Il mérite d'y aller avant David Alonso, selon moi", a jugé Crutchlow. "Il a passé une année ici, il bat régulièrement d'autres pilotes Honda, il est dans le coup pour sa première saison… À mes yeux, ça ne fait aucun doute."

Crutchlow estime par ailleurs que LCR offre un cadre idéal pour permettre à Alonso de découvrir le MotoGP, avec le même matériel que les pilotes de l'équipe officielle : "De l'autre côté, si David Alonso rejoint LCR, c'est aussi un scénario parfait : c'est ce que Diogo a fait, pour grandir en MotoGP."

"Les motos ne sont pas différentes. Je pense qu'on a juste moins de pression. Parfois, il y a certaines pièces [qui arrivent après] mais ils ont des pilotes d'usine et tout est dit dans le contrat. Il n'y a vraiment aucune différence, c'est juste dire qu'on roule pour une équipe d'usine ou une équipe satellite. Aujourd'hui en MotoGP, dans les faits, toutes les équipes sont des équipes d'usine."