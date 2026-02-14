Les deux débutants du MotoGP ont vécu un test de Sepang très différent. Tandis que Toprak Razgatlioglu a douloureusement pris conscience du défi dans lequel il s'était lancé, entre une adaptation difficile aux contraintes du championnat et à une Yamaha qui a ses propres soucis, Diogo Moreira a avancé plus sereinement.

Loin des déconvenues du champion du WorldSBK, celui qui a été titré en Moto2 la saison passée a avancé méthodiquement et a gagné en sensations sur la Honda. "Je pense que les progrès ont été très satisfaisants", a confié Moreira. "Jour après jour, mes sensations se sont améliorées et c'était encore mieux l'après-midi du dernier jour."

"On a défini les réglages de base qui nous conviennent et je pense qu'ils étaient bons. J'ai fait beaucoup de tours et j'ai mieux compris la moto. Au final, je pense qu'on est sur la bonne voie."

Diogo Moreira a avancé méthodiquement au test de Sepang. Photo de: Dorna

Moreira a passé plus d'une semaine en Malaisie, du shakedown jusqu'à la présentation de Kuala Lumpur, avec le test collectif entre les deux. Interrogé sur la meilleure suggestion qu'il ait pu entendre à Sepang, le Brésilien n'a pas pointé un élément technique, mais plutôt un conseil quant à son approche.

"Le calme. J'ai toute l'année pour m'améliorer et apprendre, j'ai le temps de le faire. Je dois apprendre et l'équipe m'aide beaucoup. Je suis très heureux à ce stade, il faut continuer comme ça."

"[Avancer] jour après jour, course après course", a-t-il résumé. "Il faut continuer à m'améliorer. Au final, j'ai toute l'année pour apprendre, et puis il faut bien sûr prendre du plaisir."

On a trouvé qu'il était très précis dans ses commentaires aux techniciens, aux ingénieurs.

Chez LCR, Lucio Cecchinello est juste épaté par l'approche méthodique de Moreira, resté serein dans les moments difficiles, et surtout très précis au moment de se pencher sur le travail technique. "Il est très calme", a expliqué le patron de LCR au site officiel du MotoGP. "Quand il a eu un peu de temps, il est allé acheter des glaces à l'équipe. Il est vraiment cool. Malgré certains retards dans nos préparatifs, à cause de soucis logistiques, tout reste sous contrôle."

Diogo Moreira a évolué dans un certain calme au test de Sepang. Photo de: Team LCR

"Je dois dire que l'équipe et le HRC sont très satisfaits parce qu'on a trouvé qu'il était très précis dans ses commentaires aux techniciens, aux ingénieurs", a souligné Cecchinello. "C'est quelqu'un qui a toujours dit oui ou non, ce n'est jamais 'je ne sais pas', 'j'aimerais tester de nouveau s'il vous plaît'. Il a l'air très sensible, il a déjà beaucoup de sensations, il a la capacité à comprendre ce qu'il teste, et nous sommes très, très contents des performances jusqu'à présent."

Pas encore de simulation de course

Malgré un apprentissage qui satisfait en interne, Diogo Moreira a conscience du chemin lui restant à parcourir. Il a notamment confié avoir des difficultés à prendre des automatismes avec le variateur de hauteur, élément spécifique au MotoGP dans la compétition sur circuit.

"Le principal problème pour moi, c'est le device arrière, il faut comprendre où l'activer", a-t-il reconnu. "Avec la Honda, on le met en ligne droite, c'est un peu compliqué. Je n'arrête pas de l'oublier entre les virages 8 et 9."

Moreira ignore aussi de quoi il sera capable en conditions de course, puisqu'il ne s'est pas prête à l'exercice de la simulation de sprint à ce stade : "À la fin, j'étais super fatigué et ça n'avait pas de sens de faire une simulation de course. Faire des tours juste pour les faire, ça n'avait pas de sens. On a fait une simulation de sprint le dernier jour du shakedown et maintenant, on verra en Thaïlande."

Moreira travaille pour le moment de son côté, sans échanger réellement avec les autres pilotes Honda, pour leur part pleinement concentrés sur le développement de la moto : "C'est difficile de trouver le temps de discuter, car au final, j'ai mon travail à faire et eux aussi ont leur travail à faire avec leur équipe. Mais je pense que la moto est super bonne."

"On voit que Mir et Marini ont été très rapides, et aussi Aleix [Espargaró, le pilote d'essais] pendant le shakedown, donc je pense que la moto est bonne. Il faut que j'apprenne de mon côté et que je me concentre sur mon travail."

Diogo Moreira n'a pas encore faire de simulation de course. Photo de: Team LCR

Moreira estime avoir beaucoup à découvrir auprès des autres pilotes, ne serait-ce qu'en prenant leur roue en piste : "Il faut que je continue à apprendre. Je crois qu'il faut que je suive quelqu'un pour bien apprendre les trajectoires, c'est plus facile à comprendre quand on est derrière quelqu'un. Je pense en tout cas être en bonne voie."

"La Thaïlande, ce sera un circuit différent, il y aura de gros freinages. Le plus dur à comprendre pour moi, ce sont les virages rapides, comme les virages 3, 5 et 6 [à Sepang]. Par contre, dans les points de freinage comme le virage 1 et le dernier, j'ai encore besoin de m'améliorer un peu mais je pense être déjà dans le coup."

"Je suis là, mais le plus dur c'est la dernière seconde [à aller chercher]", a-t-il reconnu. "[Le dernier jour], les pilotes étaient super rapides, ils ont poussé fort et fait des temps de qualifs dans la matinée. En tout cas, l'équipe m'aide beaucoup."

Avec Léna Buffa