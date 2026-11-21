MotoGP GP du Portugal

Diogo Moreira s'estime "chanceux" après sa violente chute en highside à Portimão

Malgré une éjection à haute vitesse à quelques minutes de la fin de la Q1, Moreira est sorti indemne de sa chute et a pu terminer les qualifications

Rachit Thukral

Publié: 21 nov. 2026, 21:03

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Diogo Moreira s'estime "chanceux" de s'en être sorti indemne après un violent highside survenu lors des qualifications du Grand Prix du Portugal.

Le pilote LCR était dans un tour rapide dans les dernières minutes de la Q1 lorsqu'il a été violemment éjecté de sa Honda au virage 15, dans l'une des plus grosses chutes de l'année.

Après avoir atterri directement sur l'asphalte et glissé à haute vitesse sur la piste en direction du bac à gravier, le Brésilien s'est rapidement relevé et a couru pour s'éloigner du lieu de l'accident.

La chute, retransmise en direct, a immédiatement entraîné un drapeau rouge afin de permettre aux commissaires de récupérer les débris éparpillés sur la piste.

Fait remarquable, Moreira s'en est sorti sans blessure grave et a repris la piste à temps pour la Q2. À la fin de la journée, face aux médias, il ne faisait état que de douleurs.

"C'était une grosse chute et, au final, je vais bien. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que c'était une grosse chute."

"Je n'ai rien de cassé. J'ai mal maintenant, j'ai mal partout, mais c'est parce que je me suis refroidi. Maintenant que je suis redescendu en température, j'ai mal partout. Au pied, au dos, au cou. Tout est assez douloureux."

S'adressant un peu plus tard aux médias espagnols, il a donné davantage de détails sur sa chute.

"Je pense que je mérite le prix du plus beau vol de l'année", a-t-il plaisanté. "C'est du même niveau que la chute de Pecco Bagnaia au Qatar, même si lui avait été percuté par un autre pilote. Moi, j'ai chuté parce que... eh bien, qui sait pourquoi."

"Je ne sais pas à quelle vitesse j'allais et, honnêtement, je n'ai même pas envie de le savoir. J'ai vu quelques images, mais je ne veux pas les regarder. Dans l'ensemble, je vais bien. Enfin, j'ai mal partout, mais le virage 15 est un endroit où l'on peut vraiment se faire mal. Il suffit de voir à quelle hauteur j'ai été projeté. Malgré tout, je me sens plutôt bien."

Moreira a expliqué que sa chute avait été provoquée par un passage sur la ligne blanche à l'entrée du virage, après les averses du début de matinée qui avaient laissé certaines portions de la piste humides pour les qualifications.

"C'est un virage rapide et, en plus, c'est à l'entrée que j'ai commis l'erreur. J'ai touché la ligne blanche, qui était un peu humide. Mais au tour précédent, j'étais passé dessus et tout allait bien."

"J'étais sur le vibreur et le problème est survenu lorsque j'ai essayé de revenir à l'intérieur : j'ai touché une partie humide et j'ai perdu l'adhérence. Je pense que c'est la ligne blanche qui a provoqué la chute."

Malgré la violence de l'accident, Moreira s'est rapidement concentré sur la reprise des qualifications.

Ayant déjà signé le meilleur temps de la Q1 lorsque la séance a été interrompue au drapeau rouge, alors qu'il restait 1'17 au chronomètre, Moreira a pu accéder à la Q2, où il a terminé 11e au guidon de sa deuxième moto.

"Quand j'étais en piste, j'ai dit à l'équipe : 'Préparez la moto, car je vais faire deux tours pour signer un chrono et avoir un temps en Q2'", a-t-il expliqué.

"Le médecin m'a examiné et m'a dit que tout allait bien. En plus, avec l'adrénaline, je ne sentais presque aucune douleur. Puisqu'il m'avait confirmé que je n'avais rien, j'ai décidé de reprendre la piste pour accumuler du roulage. Pour être honnête, je n'avais pas vraiment envie de repartir, mais j'avais un travail à faire."

"Au final, le chrono n'était pas si mauvais. Je n'ai pas attaqué à 100%."

Plus tard dans la journée de samedi, Moreira a abandonné le Sprint après seulement trois tours en raison de problèmes techniques.

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