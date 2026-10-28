Interview

MotoGP

Diogo Moreira : "Au vu du test en Autriche, Honda pourrait se battre pour le titre 2027"

Le Brésilien évoque sa saison de rookie et son passage au sein de l'équipe officielle Honda.

Oriol Puigdemont

Mis à jour: 28 oct. 2026, 12:30

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Photo de : Oriol Puigdemont

Le dernier pilote MotoGP à avoir appris où il roulerait la saison prochaine est Diogo Moreira. Le Brésilien a dû attendre le Grand Prix du Japon pour recevoir la confirmation de son arrivée dans l'équipe officielle Honda. Déjà officiellement sacré meilleur rookie de l'année, il s'est confié à Motorsport.com à Phillip Island, dans un entretien qui révèle les ambitions avec lesquelles il aborde ses nouvelles responsabilités.

Est-ce surtout de l'excitation ou le respect qu'impose le fait de rejoindre l'équipe officielle Honda, aux côtés d'un pilote comme Fabio Quartararo, que tu ressens ?

C'est avant tout de l'excitation à l'idée de tout ce qui m'attend. Il me reste la fin de cette saison et encore deux années de contrat, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que signifie être un pilote d'usine.

Tes performances chez LCR jusqu'à présent ont justifié la décision de Honda. Qu'est-ce que tu devras accomplir l'an prochain pour considérer que ta saison est réussie ?

Mon état d'esprit va changer, à la fois parce que je serai dans l'équipe officielle et parce que nous aurons une nouvelle moto. La première chose sera de voir où nous nous situons, mais je veux me battre pour davantage. Il est encore trop tôt pour savoir si nous pourrons jouer le championnat, même si mes ambitions seront élevées, c'est certain.

Il est difficile d'évaluer le niveau de compétitivité de chaque moto, mais j'imagine que tu as déjà une petite idée de la situation. Les informations dont tu disposes jusqu'à présent sont-elles rassurantes ?

Au vu des chronos des essais en Autriche, je dirais que Honda peut se battre pour le titre mondial l'an prochain. Cependant, nous ne savons pas ce que les autres constructeurs ont gardé en réserve, ni ce que nous avons nous-mêmes caché. Nous ne pourrons tirer aucune conclusion avant les essais de Malaisie, l'an prochain. Malgré tout, je pense que nous disposons d'une bonne base. Honda travaille dur et a investi beaucoup de temps et de ressources supplémentaires dans ce nouveau projet.

Comment penses-tu que les courses vont évoluer avec le nouveau règlement ?

Nous devrons arriver très bien préparés pour les premiers Grands Prix, car disposer du meilleur ensemble moto-pneus pourrait faire la différence en début de saison.

Diogo Moreira (LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pourquoi penses-tu que ces premières courses pourraient être aussi décisives ?

Parce que les motos et les pneus vont changer. Quelque chose de similaire s'est produit en Moto2 lorsque Pirelli a introduit ses pneus. Je me souviens qu'Ai Ogura et Sergio García étaient très rapides lors des premières courses, et qu'Ogura a fini par remporter le championnat. Je pense que quelque chose de similaire pourrait se produire en MotoGP.

Tu rejoins l'équipe officielle et tu auras Quartararo à tes côtés, un champion du monde largement considéré comme l'un des meilleurs pilotes de la grille. Comment envisages-tu cette collaboration ?

Je pense que ce défi va m'aider à progresser en tant que pilote et à élever le niveau de l'équipe. Fabio possède un immense talent et une grande éthique de travail, ainsi que l'expérience d'un champion du monde. Nous pouvons tous les deux réaliser une bonne saison et aider Honda à continuer de progresser.

Comprends-tu pourquoi Honda a mis autant de temps à prendre sa décision ?

Oui, je comprends. Je n'étais pas pressé. Il me reste encore deux années de contrat, donc j'aurais été satisfait dans les deux cas. J'étais détendu, car j'avais le sentiment de faire correctement mon travail et les résultats étaient au rendez-vous. Me choisir semblait être la décision logique, même si la confirmation manquait encore.

La confirmation est arrivée le samedi au Japon, lorsque tu en as été informé en interne. Si des doutes subsistaient encore, ton podium lors de la course sprint a-t-il mis un peu plus de pression sur Honda pour annoncer sa décision ?

Ce n'était pas intentionnel. Je suis monté sur le podium parce que les circonstances m'ont été favorables. Je ne pensais pas à mon contrat et je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Tout s'est bien passé et le week-end se déroulait très bien. La course du dimanche se passait également bien, jusqu'à ma chute.

Être pilote d'usine implique davantage de pression, plus de travail et un rôle différent au sein de l'équipe. Te sens-tu prêt à assumer ces nouvelles responsabilités ?

Je sais qu'il y aura davantage de pression et de travail, mais cela me motive. Je considère les dernières courses de cette saison comme une sorte de pré-saison pour l'an prochain. Je veux arriver physiquement et mentalement prêt à gérer cette pression et à assumer davantage de responsabilités, aussi bien dans ma préparation physique que pendant les essais. Je devrai travailler et réfléchir différemment, mais une chose reste claire pour moi : si je prends du plaisir sur la moto, je vais vite.

Au vu de ce que tu as raconté de ton expérience, j'imagine que David Alonso va rejoindre une très bonne équipe.

Absolument. Il arrive à une période très intéressante, avec les pneus Pirelli et une moto qui, à mon avis, sera plus facile à piloter que les machines actuelles de 1000 cm³. Honda progresse également. LCR sait comment travailler avec les rookies, et tout s'est très bien passé pour moi dès le début. Je suis convaincu que David va réussir.

Tu as été champion du monde Moto2 et tu as également fait tes débuts en MotoGP dans une équipe satellite. Penses-tu que c'est le parcours le plus adapté à un rookie ?

Il est très difficile de passer directement du Moto2 à une équipe officielle en MotoGP. Très peu de pilotes l'ont fait. Parmi ceux qui courent actuellement, je pense qu'il n'y a que Marc et Álex Márquez. Suivre le parcours que j'ai emprunté, comme David est en train de le faire, est la démarche logique. Je suis certain qu'Alonso rejoindra une équipe officielle dans quelques années, mais pour un rookie, c'est l'étape la plus appropriée.

Diogo Moreira (LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ta première saison en MotoGP touche à sa fin. Y a-t-il des aspects qui se sont révélés différents de ce que tu imaginais en arrivant dans la catégorie ?

J'ai été surpris de constater à quel point la moto conditionne les performances. Peu importe le talent d'un pilote, il arrive un moment où il devient difficile d'en faire davantage.

Est-ce la principale différence avec le Moto2 ?

Absolument. En Moto2, le pilote peut davantage faire la différence et jouer avec la moto. Aujourd'hui, en MotoGP, c'est pratiquement impossible. On atteint un point au-delà duquel on ne peut plus rien faire. On me l'avait expliqué, et maintenant je le constate par moi-même. Nous verrons si la nouvelle moto peut changer un peu les choses.

As-tu observé des signes laissant penser que cela pourrait arriver et que l'influence du pilote va augmenter ?

Oui. Avec le nouveau moteur et la nouvelle aérodynamique, je pense que nous pourrons davantage utiliser notre corps et que le pilote aura une influence plus importante sur les performances globales.

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