Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

MotoGP
GP d'Allemagne
Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

Le MotoGP envisage d'organiser la grande présentation de sa saison 2027 au Brésil

MotoGP
Le MotoGP envisage d'organiser la grande présentation de sa saison 2027 au Brésil

KTM et Red Bull prolongent leur partenariat en MotoGP

MotoGP
KTM et Red Bull prolongent leur partenariat en MotoGP

Márquez transmet la pression du favori à Di Giannantonio

MotoGP
GP d'Allemagne
Márquez transmet la pression du favori à Di Giannantonio

Moreira pénalisé à son tour au Sachsenring

MotoGP
GP d'Allemagne
Moreira pénalisé à son tour au Sachsenring

Récidiviste, Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring

MotoGP
GP d'Allemagne
Récidiviste, Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring

KTM voulait garder Viñales chez Tech3 mais il a refusé : "Il faut le calmer"

MotoGP
KTM voulait garder Viñales chez Tech3 mais il a refusé : "Il faut le calmer"

Quartararo impressionné par le chrono de Miller

MotoGP
GP d'Allemagne
Quartararo impressionné par le chrono de Miller
MotoGP GP d'Allemagne

Moreira pénalisé à son tour au Sachsenring

Comme Franco Morbidelli, Diogo Moreira aura une pénalité pour la course principale au GP d'Allemagne, pour avoir gêné Luca Marini à la fin des Essais.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Aileron arrière de moto VR46

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Moto de l'équipe Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Joan Mir, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Aileron arrière de moto Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ambiance

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
62

Au GP des Pays-Bas, Diogo Moreira a été jugé coupable d'avoir gêné Franco Morbidelli pendant les Essais mais il échappé à une pénalité, puisque la séquence s'est déroulée avant les 20 dernières minutes de la séance, considérées comme les plus décisives car c'est surtout dans cette partie que les pilotes font des tours rapides pour essayer d'entrer en Q2.

Après avoir été épargné à deux minutes près à Assen, Moreira a été rattrapé par la patrouille au Sachsenring. Le pilote LCR a de nouveau gêné un pilote pendant les EssaisLuca Marini au niveau des virages 8 et 9, et l'infraction a été commise à moins de trois minutes du drapeau à damier.

La sanction est donc tombée : Diogo Moreira sera pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course principale. La sanction ne sera en revanche pas applicable pour la course sprint samedi.

"Conformément aux protocoles de sanction communiqués aux équipes, cette action a été considérée comme un incident de type MGP-SR4 : pilotage lent sur la trajectoire durant les 20 dernières minutes des Essais – gêne d'un autre pilote affectant potentiellement son passage en Q2", peut-on lire dans la décision des commissaires de course.

"S'agissant d'une deuxième infraction de ce type [en 2026], la sanction applicable dans ce cas est une pénalité de trois places sur la grille de départ."

Comme Moreira, Morbidelli a lui aussi récidivé ce vendredi. Le pilote VR46 a gêné Pedro Acosta avant la fameuse période des 20 dernières minutes mais puisqu'il s'agissait de sa deuxième infraction de l'année, il a quand même été pénalisé sur la grille.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Récidiviste, Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring
Article suivant Márquez transmet la pression du favori à Di Giannantonio

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

Récidiviste, Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Récidiviste, Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring

KTM voulait garder Viñales chez Tech3 mais il a refusé : "Il faut le calmer"

MotoGP
MotoGP
KTM voulait garder Viñales chez Tech3 mais il a refusé : "Il faut le calmer"
Plus de
Diogo Moreira

Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"

MotoGP
MotoGP
Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"

Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

Honda et LCR défendent de ne pas avoir fait tester la 850cc à Moreira

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
Honda et LCR défendent de ne pas avoir fait tester la 850cc à Moreira
Plus de
Team LCR

Zarco retrouve l'entraînement et le moral : "Ça redonne vie à un sportif"

MotoGP
MotoGP
Zarco retrouve l'entraînement et le moral : "Ça redonne vie à un sportif"

Deux mois plus tard, Zarco pénalisé pour l'accident du GP de Catalogne !

MotoGP
MotoGP
Deux mois plus tard, Zarco pénalisé pour l'accident du GP de Catalogne !

Zarco devrait finalement éviter l'opération et revenir plus vite que prévu !

MotoGP
MotoGP
Zarco devrait finalement éviter l'opération et revenir plus vite que prévu !

Dernières actus

Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

MotoGP
GP d'Allemagne
Viñales se sent poussé à bout par KTM : "Je n'ai aucun problème mental"

Le MotoGP envisage d'organiser la grande présentation de sa saison 2027 au Brésil

MotoGP
Le MotoGP envisage d'organiser la grande présentation de sa saison 2027 au Brésil

KTM et Red Bull prolongent leur partenariat en MotoGP

MotoGP
KTM et Red Bull prolongent leur partenariat en MotoGP

Márquez transmet la pression du favori à Di Giannantonio

MotoGP
GP d'Allemagne
Márquez transmet la pression du favori à Di Giannantonio