Moreira pénalisé à son tour au Sachsenring

Au GP des Pays-Bas, Diogo Moreira a été jugé coupable d'avoir gêné Franco Morbidelli pendant les Essais mais il échappé à une pénalité, puisque la séquence s'est déroulée avant les 20 dernières minutes de la séance, considérées comme les plus décisives car c'est surtout dans cette partie que les pilotes font des tours rapides pour essayer d'entrer en Q2.

Après avoir été épargné à deux minutes près à Assen, Moreira a été rattrapé par la patrouille au Sachsenring. Le pilote LCR a de nouveau gêné un pilote pendant les Essais, Luca Marini au niveau des virages 8 et 9, et l'infraction a été commise à moins de trois minutes du drapeau à damier.

La sanction est donc tombée : Diogo Moreira sera pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course principale. La sanction ne sera en revanche pas applicable pour la course sprint samedi.

"Conformément aux protocoles de sanction communiqués aux équipes, cette action a été considérée comme un incident de type MGP-SR4 : pilotage lent sur la trajectoire durant les 20 dernières minutes des Essais – gêne d'un autre pilote affectant potentiellement son passage en Q2", peut-on lire dans la décision des commissaires de course.

"S'agissant d'une deuxième infraction de ce type [en 2026], la sanction applicable dans ce cas est une pénalité de trois places sur la grille de départ."

Comme Moreira, Morbidelli a lui aussi récidivé ce vendredi. Le pilote VR46 a gêné Pedro Acosta avant la fameuse période des 20 dernières minutes mais puisqu'il s'agissait de sa deuxième infraction de l'année, il a quand même été pénalisé sur la grille.