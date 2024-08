L'ex-directeur technique de KTM négocie son arrivée chez Honda

KTM a annoncé il y a quelques semaines ne pas avoir réussi à trouver un accord pour le renouvellement du contrat de Fabiano Sterlacchini, qui avait été recruté en 2021 en provenance de Ducati, où il a longtemps été le bras droit de Gigi Dall'Igna, le directeur général de la marque.

"La distance par rapport à chez lui, qui est assez loin de chez nous, a été un élément, mais je ne veux pas l'utiliser comme notre principale excuse. Nous n'avons pas pu trouver d'accord sur certaines choses quant à la manière de continuer et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes accordés sur le fait de nous séparer", avait alors expliqué Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports.

Un mois après la confirmation du départ de Sterlacchini, Motorsport.com croit savoir que le technicien est en négociations avec Honda, en vue de rejoindre le HRC. Son arrivée n'interviendrait toutefois pas avant le mois de novembre, date de la fin de son engagement avec KTM. Cependant, ce n'est pas la seule option qui s'offre à l'Italien, qui hésite entre rester impliqué dans le championnat ou s'en éloigner.

La signature de Sterlacchini serait un tournant pour la firme japonaise, car elle serait interprétée comme un signe clair de sa volonté de s'ouvrir à la nouvelle tendance du MotoGP, qui consiste à suivre le modèle et la méthodologie de travail des structures européennes.

En fait, la direction du HRC était en contact avec Gigi Dall'Igna l'année dernière pour tenter de s'assurer les services de l'ingénieur qui a bouleversé le statu quo dans le championnat du monde et qui constitue la clé de la domination de Ducati ces dernières années.

La précédente arrivée majeure au sein du HRC, en dehors des dirigeants et des pilotes, a été celle de Ken Kawauchi, recruté chez Suzuki après que le constructeur d'Hamamatsu a mis fin à son activité en MotoGP. Au vu des résultats de Honda cette saison, et des déclarations de Joan Mir et Luca Marini, l'arrivée de Kawauchi ne semble pas avoir porté ses fruits.