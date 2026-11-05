MotoGP GP du Qatar
Jake Dixon remplace Joan Mir chez Honda au Qatar
L'équipe officielle Honda a annoncé ce jeudi que le Britannique Jake Dixon, pilote du constructeur japonais en WorldSBK, remplacera Joan Mir, de nouveau déclaré inapte pour le Grand Prix du Qatar après un retour ponctuel à Sepang.
Germán Garcia Casanova
Publié: 5 nov. 2026, 08:36
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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images
Honda a confirmé ce jeudi que Joan Mir manquerait le Grand Prix du Qatar ce week-end, après avoir fait son retour à Sepang la semaine dernière. Le pilote espagnol avait finalement abandonné après avoir été victime d'un nouvel épisode de vertiges et d'une perte partielle de la vision, comme il l'avait lui-même expliqué après la course.
Honda a également annoncé que Jake Dixon remplacerait l'Espagnol pour le Grand Prix du Qatar. À 30 ans, le Britannique retrouvera ainsi la catégorie reine, dans laquelle il avait disputé deux Grands Prix en 2021, en Grande-Bretagne et en Aragón. Il avait alors remplacé Franco Morbidelli au sein de l'équipe satellite de Yamaha, qui portait à l'époque le nom de Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Il avait terminé 19e à Silverstone, avant d'abandonner en Espagne.
"Joan Mir poursuit son processus de récupération après avoir abandonné la course de dimanche en Malaisie", a expliqué Honda dans son communiqué.
Jake Dixon a évolué en championnat du monde entre 2019 et 2025, remportant sept victoires et décrochant 22 podiums dans la catégorie Moto2. Cette saison, le Britannique a rejoint l'équipe officielle Honda en WorldSBK, dans un exercice marqué par les blessures. Sa récupération physique au cours de la seconde moitié de l'année lui a permis de terminer à cinq reprises dans le top 10, sans toutefois obtenir de résultat marquant.
"Tout d'abord, je tiens à remercier Honda pour cette opportunité. Recevoir un appel pour piloter l'une de ces motos est quelque chose de fantastique et j'ai vraiment hâte de commencer. Je pense que, lorsqu'ils sont enfants, tous les pilotes rêvent de courir pour l'équipe officielle Honda en MotoGP", a expliqué Dixon.
"Cela fait un moment que je n'ai pas piloté une MotoGP, nous devons donc aborder ce week-end sereinement et progresser étape par étape. Je souhaite le meilleur à Joan et j'espère le revoir très bientôt sur la moto. Cette année n'a pas non plus été facile pour moi, je peux donc tout à fait comprendre sa situation. Nous allons profiter au maximum de ce week-end."
Le Britannique pourrait également disputer les dernières manches de la saison, à Portimão et Valence, si Mir n'était pas en mesure de se rétablir.
Dixon fera équipe avec Luca Marini au sein de l'équipe officielle Honda au Qatar, après que l'Italien a récupéré à temps pour pouvoir faire le déplacement.
"Notre objectif pour ce week-end est de poursuivre sur la lancée de la performance affichée dimanche à Sepang. J'ai pu passer quelques jours chez moi et continuer à récupérer, mon état physique s'est donc amélioré."
"C'est un circuit qui ne nous a pas toujours permis d'exploiter pleinement nos points forts, mais il ne reste que trois courses pour terminer la saison avec Honda. C'est le moment de tout donner et de faire de notre mieux lors de chacune d'entre elles. Je souhaite le meilleur à Joan ; sa présence dans le garage est toujours un encouragement pour moi comme pour l'équipe."
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