Dorna prévoit d'aider financièrement les équipes jusqu'en juin

Compte tenu de la suspension du Championnat du monde moto à moyen terme, la plupart des équipes, en particulier les structures privées de la catégorie MotoGP mais aussi celles des catégories Moto2 et Moto3, commencent à ressentir les conséquences économiques de cette inactivité forcée. La plupart d’entre elles survivent grâce à des sponsors et à la contribution annuelle versée par le promoteur, Dorna Sports, pour leur participation au championnat. Seulement, certaines des marques ayant des contrats de sponsoring avec les équipes ont suspendu leurs paiements dans l'attente d'une clarification du calendrier et du nombre de courses qui pourront se tenir.

Cette situation frappe de plein fouet certaines équipes, qui aujourd'hui ont du mal à honorer les salaires de leurs employés, alors que près de 4'500 professionnels composent le paddock MotoGP. Aussi, pour tenter de remédier en partie à cette situation, la Dorna a décidé de couvrir une partie des frais de participation, comme l'a fait savoir Carmelo Ezpeleta.

"Nous essayons d'aider les équipes privées afin qu'elles puissent payer leurs salaires", a expliqué le PDG de Dorna Sports dans une interview accordée au journal AS. "La plus grande valeur du championnat, ce sont les gens qui le composent. Il existe un très grand groupe de personnes qui y travaillent et nous devons essayer d'y maintenir la vie et le moral."

Dans ce contexte inédit, Carmelo Ezpeleta s'efforce de rester en contact avec toutes les équipes afin de veiller à ce qu'aucune situation ne devienne critique. "Nous commençons à connaître les besoins des équipes Moto2 et Moto3 et nous avons contribué, pour le moment, à hauteur de 25'000 euros par pilote", indique-t-il. Ezpeleta précise que cette contribution a été faite par l'intermédiaire de l'IRTA, l'association des équipes du championnat, et que cette somme, en principe, devrait servir à payer les salaires des employés des équipes.

"Dans la catégorie MotoGP, nous activons certaines lignes pour pouvoir payer les salaires du personnel. Ici, il ne s'agit pas d'une somme par pilote, mais par équipe", poursuit le PDG de la Dorna, la société se basant sur les dépenses habituelles de chaque structure par mois afin d'établir les montants à verser. "Il faut tenir compte des dépenses mensuelles et nous allons essayer de les aider économiquement, au moins pour les trois prochains mois." Un délai qui pourrait donc donner un petit indice quant au moment où Carmelo Ezpeleta pense que la compétition pourra reprendre…

