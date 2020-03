La Dorna envisage de reporter la Thaïlande en décalant Aragón

Contraints de reporter le Grand Prix de Thaïlande, initialement prévu dans deux semaines, les organisateurs du championnat attendent désormais de voir comment vont évoluer les restrictions mises en place par chaque pays en conséquence de la propagation du Covid-19. Si le Grand Prix du Qatar de cette semaine a été annulé pour la catégorie MotoGP, l'épreuve de Buriram n'a elle été que reportée et Carmelo Ezpeleta a affiché lundi sa détermination à maintenir cette manche et toutes les autres, même si cela implique de repenser le calendrier.

La saison MotoGP doit désormais débuter dans un mois, lors de ce qui était initialement prévu comme le troisième round du championnat. Mais tous les regards sont actuellement tournés vers Austin, hôte de cette course, alors que de nombreuses réserves sont également émises quant aux éventuelles mesures de protection que le gouvernement américain pourrait mettre en place. Les promoteurs du Grand Prix d'Argentine, quatrième rendez-vous du calendrier original, insistent quant à eux sur leur intention de maintenir leur épreuve du 19 avril à Termas de Río Hondo.

Les responsables de la logistique du championnat tentent pour leur part de reconfigurer le calendrier, tout en sachant qu'il pourrait encore être modifié. En l'état, l'une des priorités est de trouver une nouvelle date pour la manche thaïlandaise, et c'est vers le début de l'automne que se tourne la Dorna. Le promoteur travaille en effet sur la possibilité de replacer le Grand Prix lors du week-end du 4 octobre, date à laquelle le Grand Prix d'Aragón devait initialement avoir lieu.

"Il est possible qu'Aragón soit avancé et que cette date soit attribuée à la Thaïlande. Mais nous devons d'abord en discuter avec les promoteurs du MotorLand et voir si c'est possible", a expliqué Carmelo Ezpeleta dans une interview accordée à la radio espagnole Onda Cero.

Si le plan de la Dorna s'avère réalisable, le plus logique serait que la course d'Alcañiz soit avancée au 20 septembre, ce qui signifierait que le MotoGP enchaînerait les Grands Prix de Saint-Marin et d'Aragón en l'espace de deux semaines. Si cette reconfiguration devait se confirmer, le format des quatre courses asiatiques serait identique à celui de ces deux dernières années, l'épreuve de Buriram étant suivie par un week-end libre avant le triptyque composé du Japon (18 octobre), de l'Australie (25 octobre) et de la Malaisie (1er novembre).