La Dorna s'assure les droits du MotoGP jusqu'en 2060

Alors que Liberty Media avance sur son rachat de Dorna Sports, qui devrait être finalisé avant la fin de l'année, le détenteur des droits du MotoGP s'assure de conserver ce statut à très long terme. Le groupe espagnol a annoncé avoir trouvé un accord avec Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), qui lui confère le rôle de promoteur de toutes ses catégories jusqu'en 2060. L'accord porte naturellement sur le MotoGP mais aussi sur les catégories MotoE, Moto2 et Moto3, ou encore le WorldSBK.

Dorna Sports est en charge de l'aspect commercial du Championnat du monde depuis 1992. La catégorie 500cc s'est depuis muée en MotoGP et a changé de dimension. En signant le nouvel accord, Jorge Viegas, président de la FIM, a évoqué un moment "incroyablement important" qui apportera "de la clarté à long terme et de la sécurité pour le championnat au sommet de la compétition moto", en posant de "fantastiques fondations pour le développement à venir du MotoGP et de tous les championnats associés."

Carmelo Ezpeleta, directeur général de Dorna Sports, y voit de son côté une "nouvelle fantastique pour le championnat". "Nous avons bâti quelque chose de vraiment particulier et nous allons continuer à faire grandir le championnat ensemble", a ajouté le promoteur du MotoGP. "Pouvoir trouver un accord à si long terme apporte un valeur incroyable au MotoGP."

"Dans le monde du sport et du divertissement contemporain, le niveau d'entente dont nous bénéficions en MotoGP est un privilège, et pose des fondations fantastiques pour que notre championnat poursuive sa croissance. Nous tenons à remercier la FOM pour son soutien et nous voulons rendre le MotoGP encore plus grand et plus fort que jamais en poursuivant ce partenariat."

Cet accord garantit une importante stabilité au moment où Dorna Sports voit son actionnariat évoluer, pour amorcer un nouveau rapprochement avec la F1. Avant son arrivée en 1992, les droits de la catégorie 500cc ont un temps été contrôlés par Bernie Ecclestone, qui avait le même rôle en Formule 1. Une fois aux manettes, Dorna Sports a plusieurs fois changé de propriétaires.

Le groupe a un temps détenu par CVC Capital Partners, qui s'en est séparé au moment où il a acquis la F1 en 2006. La Dorna a par la suite été reprise par Bridgepoint et le processus de vente à Liberty a été entamé au printemps. CVC n'avait pas été autorisé à conservé les deux championnats mais Liberty pense que sa prise de contrôle sera validée par les autorités compétentes.