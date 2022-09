La Dorna et Motorsport Network dévoilent les conclusions du Sondage Mondial des Fans MotoGP™

Charger le lecteur audio

Misano, le 2 septembre 2022 - Dorna Sports S.L et Motorsport Network ont dévoilé aujourd'hui les conclusions du Sondage Mondial des Fans MotoGP™ 2022. Lancée au mois de juin, cette enquête a été mandatée par la Dorna, gérée par Motorsport Network et analysée par Nielsen Sports, entreprise experte dans le traitement et la mesure des données et d'informations au niveau mondial. Le sondage en question a été mené dans 14 langues sur les différentes plateformes de Motorsport.com et a reçu les réponses de 109 676 fans répartis dans 179 pays, pour ce qui constitue de loin la plus grande enquête jamais réalisée sur le MotoGP™.

Les premiers résultats soulignent que le MotoGP™ a su bâtir une base de fans très fidèles, plus de 82% d'entre eux déclarant suivre la discipline depuis plus de six ans, soit le taux le plus élevé de toutes les catégories étudiées au sein du programme de Sondage Mondial des Fans entrepris par Motorsport Network. Plus de 82% d'entre eux assurent également suivre plus de 15 courses chaque saison. Les fans ont au total pris 27 300 heures pour répondre à ladite enquête, pour une moyenne d'un quart d'heure consacré à celle-ci par chaque individu.

Les données recueillies montrent que le MotoGP™ attire de plus en plus de femmes, un tiers d'entre elles suivant la discipline depuis moins de cinq ans. Elles sont d'ailleurs significativement plus jeunes que les hommes, 56% d'entre elles étant âgées de 16 à 34 ans, contre seulement 40% des hommes. Cependant, une part importante (66%) des répondants estiment que la discipline devrait faire plus pour attirer encore plus de fans.

"Le Sondage Mondial des Fans MotoGP™, mené conjointement avec Motorsport Network, a rassemblé plus de 109 000 fans provenant de 179 pays", a déclaré Carmelo Ezpeleta, le patron de Dorna Sports. "Nous ne pouvions pas être plus fiers de cette mobilisation, ni des nombreuses réponses rapportées. Nous disposons d'une base de fans réellement passionnée à l'échelle mondiale. Dit plus simplement, ils ont répondu à l'appel qu'on leur avait lancé."

"Nous sommes fiers de voir les fans aussi positifs au sujet de notre sport, et ils soutiennent les importantes initiatives que nous avons déjà mises en place, telles que le début d'une nouvelle ère avec l'usage de carburant d'origine 100% non fossile à partir de 2027. Nous sommes également ravis de voir un tel intérêt émanant de populations clés telles que les femmes, qui sont en augmentation et se montrent très investies. Nous voulons ainsi ouvrir les portes de notre discipline au plus grand nombre, en piste notamment avec le programme Road to MotoGP™, mais aussi en dehors avec notre volonté de faire monter toutes les audiences et ce dans tous les pays du monde. Nous sommes particulièrement heureux du fait que les résultats recueillis montrent un potentiel clair et nous donnent de nouveaux buts que nous allons pouvoir utiliser pour définir nos prochaines étapes, alors que notre objectif est d'augmenter encore plus la dimension de la discipline. Tout ce que nous avons appris est d'une valeur inestimable dans les décisions et les directions que nous prenons."

L'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et les États-Unis ont été les plus grands viviers de réponses. L'Europe représente ainsi 65% de l'audience totale, contre 19% en Asie et 13% en Amérique. On l'a dit, le MotoGP™ peut se targuer de bénéficier d'une audience très fidèle, en particulier en Europe ainsi qu'en Asie-Pacifique, où plus de 65% des fans suivent la discipline depuis plus d'une décennie, et plus de 80% depuis au moins six ans.

Du côté des pilotes, Fabio Quartararo a été désigné comme étant le plus populaire du MotoGP™, regroupant 21,8% des suffrages. Le Français fait d'ailleurs partie du top 3 de près de la moitié des fans interrogés (49%), un score qui monte jusqu'à 56% dans la population féminine. Le Champion du monde en titre bénéficie ainsi d'un plus important soutien chez les femmes ainsi que dans la tranche d'âge allant de 16 à 34 ans.

Marc Márquez arrive au deuxième rang des pilotes les plus populaires, bien qu'il ne figure dans le top 3 que dans moins d'un tiers des réponses récoltées (32%), une part importante des répondants plaçant néanmoins l'Espagnol comme leur concurrent favori. Comme Quartararo, le pilote Honda est davantage soutenu par les femmes mais aussi par la tranche d'âge des 24-35 ans. Vient ensuite Pecco Bagnaia, troisième pilote le plus populaire au travers du sondage, juste devant son coéquipier chez Ducati, Jack Miller. Le Transalpin est ainsi le pilote favori de 11% des votants, et est sans surprise le plus populaire en Italie.

Un point notable qui ressort du sondage réside dans le fait que plus de 75% des fans disent soutenir davantage une équipe qu'un pilote donné. Monster Energy Yamaha MotoGP™ et Ducati Lenovo Team sont ainsi les deux structures les plus plébiscitées, même si elles ne sont séparées que par 1,4 point. Repsol Honda est quant à elle la troisième équipe la plus populaire, et s'est avérée être le choix préféré chez les femmes.

Parmi les adjectifs employés pour qualifier le MotoGP™, les termes "palpitant", "compétitif", "divertissant", "mondial" et "imprévisible" sont les plus utilisés. 94% des fans expliquent ainsi que la discipline procure un spectacle palpitant, 79% d'entre eux allant même jusqu'à parler de compétition la plus palpitante au monde, alors que 71% apprécient que celle-ci soit bien souvent pionnière en matière de technologie.

"Un sondage des fans de MotoGP™ n'avait jamais été mené à cette échelle jusqu'ici", souligne ainsi James Allen, le président de Motorsport Network. "Et cela a été vraiment fascinant de travailler sur cet énorme projet, dans la foulée des précédentes enquêtes conduites pour la Formule 1 et l'IndyCar. Le MotoGP™ est le plus important championnat moto au monde, et je l'adore depuis que je suis allé voir étant enfant les batailles entre Barry Sheene et Kenny Roberts à Silverstone. La catégorie a déjà de nombreux fondamentaux bien en place, avec une audience investie qui augmente dans la population féminine et dans toutes les régions du monde. Il y a clairement une opportunité pour la discipline, qui est sans doute la plus excitante et la plus imprévisible de toutes, de toucher de nouvelles audiences."

Les autres résultats clés

Les fans de MotoGP™ sont particulièrement assidus, plus de 40% d'entre eux s'étant rendus sur une course lors des cinq dernières années. 24% des fans ont même voyagé pour assister à une course hors de leur pays. Plus de 60% considèrent le Grand Prix d'Italie comme étant essentiel au calendrier, le Mugello étant ainsi le circuit le plus apprécié devant Assen (48%) et Phillip Island (37%). Les fans néerlandais sont par ailleurs sans aucun doute les plus fervents, 73% d'entre eux ayant assisté à une course lors des cinq dernières années. Enfin, près des trois-quarts des fans (74%) estiment que le MotoGP™ devrait proposer plus de 19 courses par saison.

L'enquête a également permis de décortiquer la relation que les fans entretiennent avec la discipline à travers les médias. Globalement, plus de 82% des fans de MotoGP™ regardent au moins 15 courses chaque année. La télévision reste le vecteur privilégié pour 90% des personnes interrogées.

Le recours aux applications est tout de même élevé, 41% des fans s'informant sur celle du MotoGP™ à l'échelle mondiale. Les réseaux sociaux et les sites spécialisés en sports mécaniques deviennent par ailleurs les plateformes les plus utilisées pour s'informer. Instagram constitue ainsi le réseau social le plus utilisé durant les week-ends de courses, grâce notamment à un important usage de la part de la population féminine âgée de 16 à 24 ans (plus de 75%).

Au niveau du format des week-ends de course et des possibles changements apportés, les fans approuvent à la grande majorité (plus de 60%) l'instauration d'un équilibre des performances pour les constructeurs les moins compétitifs, en particulier chez les plus jeunes (16-34 ans). L'arrivée de biocarburants est par ailleurs perçue comme un élément positif pour le MotoGP™, idée soutenue par plus de 46% des votants dont une large part de femmes âgées de 16 à 34 ans. En ce qui concerne la durée des courses, 85% des fans souhaitent que celles-ci s'étendent entre 40 mn et une heure, alors que 70% préfèrent une durée évaluée entre 40 et 50 mn (ce qui correspond au format actuel des courses MotoGP™).

Résultats complets du sondage :

Pour obtenir les résultats complets du sondage, vous pouvez télécharger le PDF via ce lien : https://global-motogp-fan-survey-2022.motorsportnetwork.com/

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Fran Wyld, Dorna Sports – franceswyld@dorna.com

Ravi Pankhania, Motorsport Network - ravi.pankhania@motorsport.com