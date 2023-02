La Dorna veut rendre la nouvelle génération de pilotes plus populaire

Charger le lecteur audio

Le MotoGP se trouve actuellement dans une période d'entre-deux, qui vient de voir partir à la retraite les derniers pilotes ayant démarré leur carrière en catégorie reine dans les années 2000 pour laisser entièrement la place à la nouvelle génération, arrivée à la fin de la décennie 2010. Les départs consécutifs de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi ou Andrea Dovizioso entre 2017 et 2022 ont ainsi définitivement refermé un chapitre de l'Histoire du championnat.

Désormais, celui-ci s'écrit sans eux mais avec d'autres noms, d'autres champions et il faut évidemment du temps pour que la transition finisse de s'opérer entre les deux générations. Un enjeu de taille pour la compétition, dont le succès reposait énormément sur Valentino Rossi. L'arrêt de sa carrière s'est noté la saison dernière, avec notamment une fréquentation très en baisse sur les Grands Prix italiens, mais la Dorna ne doute pas que la nouvelle génération arrivera à combler son absence.

"Nous arrivons d'une époque où celui qui dominait, c'était Valentino [Rossi], qui était un pilote extraordinaire et qui avait une magnifique personnalité", a expliqué Carmelo Ezpeleta, le PDG de la Dorna, au site espagnol AS. "Si on se refait l'histoire du championnat, lorsque j'ai commencé on disait que [l'ère des] Américains allait s'arrêter et qu'il n'en resterait rien, mais un certain Mick Doohan est apparu. Ensuite quand il a arrêté on disait qu'il n'y aurait plus rien à faire et il y a eu deux années durant lesquelles Crivillé et Robert Jr., qui n'étaient pas super médiatiques, ont été titrés. Et puis Rossi est arrivé. Il a couru contre des gars comme Pedrosa, Stoner et Lorenzo, qui ont étrangement pris leur retraite avant Valentino alors qu'ils étaient plus jeunes que lui."

Valentino Rossi et Fabio Quartararo lors du GP des Amériques en 2021.

Marc Márquez apparaît comme le dernier lien entre ces deux époques, lui qui a tout raflé en catégorie reine entre 2013 et 2019 et est devenu la nouvelle figure du MotoGP. Néanmoins, ses blessures successives depuis 2020 placent le championnat "dans une impasse" aux dires d’Ezpeleta, avec le besoin de trouver de nouvelles personnalités et de voir le spectacle se renouveler. Le "côté héros" du #93 a en effet animé les courses pendant sept ans, et son retour au sommet est évidemment espéré depuis trois saisons.

D'autres pilotes ont depuis pris la relève, notamment les trois derniers Champions du monde titrés que sont Joan Mir, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Si pour Ezpeleta, le Français est déjà une personnalité en France, comme peuvent le montrer les "quatre couvertures de L'Équipe" qui ont été publiées à son sujet, son impact au niveau mondial est encore loin d'atteindre celui de Rossi ou de Márquez.

Dernier Champion en date, Bagnaia est encore moins connu que Quartararo. Ezpeleta estime que c'est à la Dorna de travailler dans ce sens car la popularité des pilotes MotoGP joue un rôle fondamental dans l'attrait du public pour les Grands Prix. Les carrières de Fabio Quartararo et de Johann Zarco ont ainsi apporté un regain d'intérêt pour le championnat en France, tout comme le Portugal via les succès de Miguel Oliveira.

"Nous devons leur donner tout ce dont ils ont besoin, et c'est de notre ressort, afin que cette nouvelle génération soit plus populaire", a affirmé le PDG de la Dorna, qui estime qu'il faut désormais "de la tranquillité" pour "stabiliser" la situation.