La Dorna travaille bien à une possibilité de concessions pour Honda et Yamaha

Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, a confirmé mercredi soir les informations de Motorsport.com concernant la possibilité pour Honda et Yamaha de bénéficier de concessions réglementaires, à l'instar de celles dont ont pu profiter d'autres constructeurs par le passé.

La Dorna, promoteur du championnat, s'est bel et bien mise au travail afin de trouver une solution pouvant aider les deux constructeurs japonais à sortir de la crise qu'ils traversent actuellement. La société espagnole va ainsi entamer une série de discussions avec toutes les marques impliquées dans le championnat dans le but d'avoir une idée claire de la marge de manœuvre possible avant le prochain Grand Prix, qui aura lieu le premier week-end d'août à Silverstone.

L'idée est qu'en dépit des critères actuels ne leur permettant pas de bénéficier des concessions − car les résultats obtenus jusqu'à présent cette saison restent malgré tout trop élevés pour cela − les deux constructeurs japonais puissent bénéficier d'un cadre technique avantageux, comparable à celui qu'ont connu Ducati, puis Suzuki, KTM et Aprilia ces dernières années.

"Nous travaillons pour aider non seulement Honda, mais aussi Yamaha, l'autre constructeur japonais, afin qu'ils puissent redevenir compétitifs plus rapidement", a confirmé Carlos Ezpeleta dans une interview accordée à l'émission Tot Costa de Catalunya Ràdio.

"Honda et Yamaha ont été très respectueux du règlement des concessions dans le passé, et cela a été vital pour que Ducati [redevienne] compétitif, mais aussi pour que Suzuki soit compétitif si rapidement, et pour que KTM et Aprilia entrent officiellement dans le Championnat du monde et se montrent également compétitifs..."

"Les autres constructeurs comprendront également que [...] la position officielle de la Dorna est que le système des concessions doit être mis à jour", conclut le responsable.