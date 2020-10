Dovizioso promet de bientôt annoncer sa décision pour 2021

Tous deux cités comme de possibles remplaçants d'Andrea Iannone chez Aprilia si la situation du pilote italien ne devait pas se résoudre, Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow restent à ce jour incertains de leur avenir au-delà de la saison 2020. Ils ne partagent toutefois pas la même envie de rejoindre le programme de Noale, l'actuel pilote Ducati le jugeant à demi-mot trop faible pour les ambitions qu'il nourrit.

"Je l'ai toujours déclaré et je n'ai pas changé d'avis : compte tenu de ma compétitivité en ce moment, mon envie est de courir, absolument. Mais j'ai déjà dit également que d'une manière générale en MotoGP, dans le MotoGP tel que je l'ai connu, cela a du sens de le faire si l'on est dans une situation qui permette de se battre. Or, pour l'année prochaine cette situation n'existe pas", a répété jeudi Andrea Dovizioso lorsqu'il lui a été demandé si le délai de réponse du TAS dans l'affaire d'Andrea Iannone était un facteur bloquant pour lui.

S'il se montre moins secret qu'il y a deux mois quant à son avenir, Dovizioso ne cache pas en effet être plus attiré par un poste de pilote d'essais que par l'unique guidon de titulaire encore à pourvoir sur le plateau MotoGP, ne souhaitant pas "courir pour courir". Lorsqu'il lui a été demandé s'il n'y avait aucune fenêtre ouverte pour qu'il reste titulaire en 2021, Dovizioso a admis jeudi : "Si, il y a une fenêtre", avant de préciser sans s'attarder : "Mais sur la base des différentes offres que j'ai reçues, nous prendrons bientôt une décision."

Après l'échec de discussions trop vite avortées avec KTM au printemps, c'est en assumant de ne pas avoir de plan B que le pilote italien a pris la décision courant août de ne pas négocier de prolongation de contrat avec Ducati, au risque de voir sa carrière de course s'arrêter alors qu'il est encore en capacité de jouer le titre. Aujourd'hui, la situation n'a donc pas changé, et ainsi qu'il l'a fait savoir ces dernières semaines, c'est vers un poste de pilote d'essais qu'il s'oriente. Outre des contacts avec Honda, qu'il a reconnus, les bruits de couloir qui circulent dans le paddock ont également évoqué l'hypothèse d'un nouveau rapprochement avec KTM. Quelle que soit sa décision, Dovizioso promet de l'acter désormais sous peu.

L'un des paramètres qui peut toutefois provoquer chez lui de plus gros regrets encore à l'idée de ne plus être titulaire, c'est qu'il n'a pas été précisé par les instances pour le moment si le championnat accordera à nouveau ou pas la possibilité d'aligner des wild-cards, une règle supprimée cette année afin de limiter les présences dans le paddock face à la pandémie de COVID-19. "Je n'ai malheureusement pas de pouvoir sur cela. Ça m'ennuierait s'il n'y avait pas la possibilité de faire des wild-cards, mais franchement je ne crois pas que cela conditionnera mon choix", a fait savoir le pilote italien.

Crutchlow prêt à s'arrêter sans regrets

Contrairement à Dovizioso, Crutchlow mise pour sa part sur le guidon possiblement à attribuer chez Aprilia. Iannone suspendu jusqu'en juin 2021, seule la levée de sa sanction permettrait au constructeur italien d'embaucher un nouveau pilote, poste pour lequel l'Anglais est en tête de liste. Si cette porte venait toutefois à se refermer, il assure qu'il mettrait un terme à sa carrière sans regrets.

"Je suis dans une bonne situation, je suis satisfait de ma vie et j’ai fait tout ce que je pouvais en Grand Prix moto. J'ai fait de mon mieux à chaque fois que j'ai été sur la moto et si − je dis bien si − je devais arrêter maintenant, je n'aurais rien laissé de côté, je me serais donné à 100%. Je n’ai pas gagné le titre mondial, mais j’ai absolument tout donné", a résumé Crutchlow, arrivé en MotoGP en 2011 après son titre en Supersport, et vainqueur par trois fois.

"Évidemment, comme je l’ai déjà dit, je veux continuer à courir, je pense que je suis encore performant, et s'il y a une possibilité, je l'étudierai le moment venu, mais pour le moment, il n’y a pas de possibilité", a-t-il rappelé, balayant l'idée qu'Aprilia serait une équipe trop faible pour lui. "Je ne dirais pas qu’il y a un manque d’investissement chez Aprilia, je pense qu’ils travaillent bien, et je pense qu’ils vont continuer à faire grandir leur projet. Ils ont un très bon leader avec Massimo [Rivola], je pense qu'ils ont un bon pilote avec Aleix [Espargaró] et que techniquement ils sont bien meilleurs d'année en année. C’est donc clairement quelque chose que j'étudierai. Je discute avec eux, évidemment."

Quant à l'éventualité de devenir pilote d'essais s'il ne parvient à trouver aucun guidon en course, elle ne fait clairement pas partie des priorités de Crutchlow, malgré son expérience d'années de travail de développement dans le clan Honda. "Je ne pense pas du tout à ça en ce moment. Je me concentre sur la convalescence de mon bras, sur le fait d'être performant et de me rapprocher du podium, voire d'y monter. Comme je l’ai dit, je suis très content de là où j'en suis. Je dois aussi continuer à m’occuper du problème de mon bras. Je suis serein quant à là où j'en suis, je fais le meilleur travail possible, comme toujours, et c'est tout. Pour le moment, je ne pense vraiment pas à ça", a-t-il conclu.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud