Dovizioso et Anscheidt vont être intronisés Légendes du MotoGP

Retraité depuis le Grand Prix de Saint-Marin 2022, Andrea Dovizioso rejoint déjà le Hall of Fame du MotoGP. Le championnat a annoncé que le triple vice-Champion du monde de la catégorie reine serait intronisé Légende du MotoGP à l'occasion du Grand Prix d'Italie au début du mois de juin. Dovizioso ne s'attendait pas à recevoir cet honneur quelques mois seulement après avoir quitté la scène des Grands Prix.

"J'ai vraiment été surpris quand ils me l'ont annoncé", assure l'Italien. "En voyant la liste des Légendes, c'est plaisant de savoir que mon nom va y être ajouté. J'ai eu une longue carrière mais je ne m'attendais pas vraiment à être nommé Légende – et certainement pas si vite – mais c'est véritablement un honneur. Je suis impatient de retrouver le paddock pour une visite, et être intronisé au Grand Prix d'Italie sera vraiment particulier. Je suis surpris et très heureux de devenir une Légende du MotoGP. Merci beaucoup !"

Titré en 125cc en 2004 et vice-Champion de la catégorie 250cc en 2006 comme en 2007, Andrea Dovizioso a rejoint le MotoGP l'année suivante. Notamment passé par les équipes officielles de Honda et Ducati, il a été le principal rival de Marc Márquez dans la deuxième partie des années 2010, terminant vice-Champion trois années de suite, de 2018 à 2019. Dovizioso a remporté un total de 24 courses en Championnat du monde, dont 15 en MotoGP.

Hans-Georg Anscheidt également honoré

Une semaine plus tard, ce sera au tour de Hans-Georg Anscheidt de devenir Légende du MotoGP, à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne. Le triple Champion de la catégorie 50cc, de 1966 à 1968, a remporté un total de 14 courses en Championnat du monde.

"C'est un grand plaisir pour moi de devenir Légende du MotoGP", se réjouit Anscheidt, aujourd'hui âgé de 87 ans. "Je ne m'y attendais pas puisque la catégorie 50cc est arrivée après les autres et qu'elle a disparu depuis longtemps. Je suis très heureux, et je ferai tout mon possible pour me rendre au Sachsenring avec mon fils." "Je n'ai pas été dans le paddock depuis très longtemps donc je suis impatient de revoir le Championnat du monde", a-t-il ajouté. "Je sais grâce à la télévision que les courses sont très disputées !"

Dovizioso et Anscheidt vont rejointe une liste de Légendes composée de Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang, Jorge "Aspar" Martínez, Ángel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali et Franco Uncini.

