Dovizioso curieux d'expérimenter le format réduit du Grand Prix

Au cœur de réactions globalement assez préoccupées par le caractère stressant d'un Grand Prix chamboulé par le retard du fret et un programme désormais condensé sur deux jours, une voix différente s'est élevée à Termas de Río Hondo, celle d'un Andrea Dovizioso plutôt excité par la situation, curieux d'expérimenter ce format inhabituel. Le pilote italien, vétéran du plateau du haut de ses 36 ans, a déjà évoqué par le passé son attrait pour cette formule qui allègerait les week-ends MotoGP.

"Je suis content d'essayer ce format, car je l'ai déjà proposé par le passé à la Commission de sécurité", explique Dovizioso, qui n'avait pas été entendu à l'époque. "Il y avait des moments où l'on pouvait parler d'autre chose et j'avais proposé cela. Mais on est logiquement confronté à la décision de l'organisation et il y a plein d'aspects que nous, les pilotes, ne connaissons pas donc on ne peut pas pousser pour quelque chose comme ça ; il ne s'agit pas une question de sécurité."

C'est finalement le hasard d'une situation très atypique qui pousse aujourd'hui le MotoGP à expérimenter ce format réduit, avec des essais passant d'un total de 185 minutes (quatre séances d'essais libres et un warm-up) à 150 minutes (trois séances d'essais libres, puis un warm-up rallongé), ajoutés à des qualifications et une course non impactées sur leur durée. Essais libres et qualifications se dérouleront intégralement sur la journée de samedi.

"Je suis curieux d'essayer cela, car à mon avis ça peut être intéressant", s'enthousiasme Dovizioso. "Ça m'intéresse beaucoup. J'avais cette idée par le passé, mais je ne sais pas si ce sera bien. Il faut essayer les choses pour comprendre ce qu'il y a de positif et de négatif, alors on verra."

"Peut-être que je regarde trop de motocross, mais faire un week-end sur trois jours c'est vraiment long", estime-t-il. "Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ce temps pour faire un week-end normal ou pour mener une belle bagarre en course. Je pense que ça peut être bien pour tout le monde de faire deux jours au lieu de trois. Je dois essayer ce week-end pour le comprendre. […] Je ne sais pas, j'ai toujours eu cela à l'esprit, mais peut-être que je me trompe et je vous le confirmerai après ce week-end."

Estimant qu'une épreuve étalée sur trois jours n'est pas moins stressante que ce format plus condensé, Andrea Dovizioso attend surtout de voir dans quelle mesure les conditions de piste impacteront la bonne tenue des essais, alors que le MotoGP retrouve en Argentine une piste qui manquait au calendrier depuis trois ans et qui est globalement peu active, et donc sale.

"Au final, ce sont toujours les conditions de piste qui prédominent, à quel point elles sont adaptées à la moto. Ce n'est donc pas seulement une question d'expérience", souligne-t-il lorsqu'il lui est demandé si ce programme réduit pourrait favoriser les pilotes les plus expérimentés.

"Malheureusement, on n'est pas sur une piste normale : si on était en Europe, sur une piste qui, dès la première séance, est nettoyée normalement, on ferait des séances normales et on pourrait donc comprendre si une journée d'essais est suffisante pour préparer la course. Or, on est sur une piste qu'il est peu probable que l'on trouve propre et on est donc affectés par cela. Les pneus ne fonctionnent pas dès la première séance, on ne les comprend pas car leur comportement change totalement à chaque séance... Ce sera donc un test faussé de ce point de vue-là, à mon avis, mais je suis en tout cas content d'essayer de faire deux jours."

L'avion-cargo transportant le matériel actuellement manquant à Termas de Río Hondo a quitté ce vendredi après-midi (heure européenne) le Nigéria, où il avait fait escale. Il est estimé que l'équipement attendu arrive tard dans la soirée sur le circuit argentin, ce qui contraindra les équipes concernées à opérer durant la nuit afin de préparer les premiers essais. Ceux-ci doivent débuter samedi à 8h45 heure locale pour la catégorie Moto3, à 9h40 pour le Moto2 et 10h35 pour le MotoGP.

