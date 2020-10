Dovizioso déçu humainement par Petrucci : "Ce n’était pas intelligent"

On a connu meilleure ambiance que celle d'aujourd'hui chez Ducati, surtout depuis qu'Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci ont été associés en 2019 pour former un line-up des plus solidaires. Dans une équipe qui doit cette année composer à la fois avec des performances trop mitigées pour satisfaire mais aussi avec des pilotes sur le départ et déçus de la manière dont ils ont été traités, c'est la gestion de simples qualifications qui semble avoir fait exploser ouvertement les tensions contenues depuis plusieurs mois.

Alors que toutes les machines de Borgo Panigale ont dû aujourd'hui en passer par la Q1, la question de consignes visant à privilégier Dovizioso en sa qualité de prétendant au titre était sur toutes les lèvres dès vendredi soir et pourtant elle semble ne pas avoir été évoquée avec les directs intéressés. Chacun a donc fait sa séance pour son propre compte et le classement a rendu son verdict en privant Dovizioso de la Q2 pour 15 millièmes, mais en primant Petrucci dont le meilleur tour a été bouclé dans la roue de son coéquipier.

"J’étais déçu, parce que je ne pense pas que Danilo a fait ce qu’il fallait. Il n’avait pas les performances pour être là, il m’a suivi trois fois et il a fait un temps derrière moi. Je pense qu’avec notre relation, et étant le seul pilote Ducati en mesure de peut-être jouer le championnat, ce n’était pas une décision intelligente. Donc cela m’a mis en colère", explique Dovizioso, auteur à son retour au stand d'un rare geste d'agacement.

S'il assure qu'il n'aurait pas souhaité avoir à demander l'aide de son coéquipier, le pilote italien estime en revanche que celui-ci aurait dû comprendre de lui-même quelle était la meilleure attitude à adopter dans cette situation. "Il a fait un chrono derrière moi trois fois, parce qu’il n’avait pas les performances. Sans moi, il n’aurait pas dû être aussi rapide. Donc si on gagne un dixième parce qu’on me suit trois fois, cela signifie que l’on essaie d’être en Q2 avec mes performances. Et si je suis le seul pilote Ducati [en lice pour le titre], et que nous avons une bonne relation parce que j’ai fait beaucoup de choses, ce n’était pas intelligent. Je n’ai pas demandé d’aide. C’est différent."

"Ce que l'on voit en F1 ne me plait pas : toutes ces consignes d'équipe, courir de cette façon, ça ne fait pas tellement partie des courses moto, et à mon avis tant mieux. Mais à un moment donné, il est tout de même intelligent de se faire certaines réflexions et de se positionner d'une certaine façon. À mon avis, aujourd'hui, pour une personne intelligente comme l'est Danilo, il n'y avait pas besoin que Ducati dise quoi que ce soit", poursuit Dovizioso. "Si on utilise sa tête dans ces moments-là, on fait certains raisonnements ; si, par contre, on ne pense qu'à piloter, il se passe ce qu'il s'est passé. Je m'attendais donc à autre chose de sa part. [...] Les comportements se jugent sur la base des faits, et ce qui s'est passé ne m'a pas plu. Et ça n'est pas la première fois."

Bien entendu frustré de la 13e place dont il a hérité sur la grille de départ, Andrea Dovizioso a témoigné d'une déception avant tout "humaine et non sportive", assumant que ces faits n'occultent en rien des performances insatisfaisantes ce week-end. "Il a pensé à ramener le meilleur résultat possible. Et c'est normal de penser comme ça, tout le monde court comme ça, ne me méprenez pas. Mais c'est juste que ça dépend de la situation, c'est tout. C'est très simple."

Petrucci : "Je cours pour moi-même"

Cible de cette rare colère de son coéquipier, Danilo Petrucci a tenté de défendre la manière dont il a abordé ces qualifications. Lui qui, il y a quelques jours à peine, se disait ouvertement prêt à aider Dovizioso dans la course au titre, rappelle qu'il n'a reçu aucune consigne pour ces qualifications. "Non, d'aucune manière. Je n'ai reçu aucune information ou conseil, rien. J'ai juste fait de mon mieux", explique-t-il.

"J'ai utilisé Andrea comme référence, mais c'est comme à Barcelone : depuis hier je perds près de 5 ou 8 km/h en ligne droite, ce qui représente beaucoup de temps, et j'ai donc besoin de prendre une aspiration pour ne pas trop perdre. Je suis vraiment désolé pour Andrea, qui a perdu l'accession à la Q2, mais sans cela il aurait fallu que je réponde à vos questions quand vous m'auriez demandé pourquoi je n'étais pas en Q2… Je n'ai reçu aucune consigne, juste celle de faire de mon mieux, et c'est tout."

"Je pense qu'on est libres de courir et ce sont les qualifications. J'ai utilisé toutes mes armes pour accéder à la Q2. Il est clair qu'on est en difficulté. Ça n'était pas le cas au Mans et là-bas je n'ai suivi personne", souligne le vainqueur du Grand Prix de France. "Il n'y a en tout cas pas de consignes d'équipe", a insisté le pilote italien, alors que son propre agacement s'est amplifié au fil des questions. "On est en train de parler de consignes d'équipe pour une qualif en vue d'une course parmi 14 autres ! Vous êtes en train d'en faire une affaire parce que j'ai pris Andrea comme référence et qu'il s'est retrouvé dehors [de la Q2], alors que ma moto fait 10 km/h de moins."

"En 2019 je courais pour Ducati, puis début 2020 j'ai été viré et je cours donc pour moi. Il est clair que si je reçois une indication de la part de Ducati, je la respecterai jusqu'à la dernière course, mais comme je l'ai dit je n'ai reçu aucune indication et je dois donc faire de mon mieux, sinon aujourd'hui je serais en train de répondre à des questions quant à la raison pour laquelle je suis en difficulté. Comme je l'ai dit, j'ai utilisé toutes les armes que j'avais à disposition."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud