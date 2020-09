Dovizioso : Pas de conflit avec Ducati, "l'histoire n'est pas finie"

Dérogeant aux dix minutes que consent normalement le programme très intense des rencontres de fin de journée avec les médias, Andrea Dovizioso s'est exprimé pendant plus d'une heure hier avec les journalistes de presse écrite, toujours tenus loin des circuits. Les questions étaient nombreuses et, si le pilote a répété à l'envi que le moment n'était pas approprié pour évoquer les dessous de sa décision radicale de quitter Ducati à la fin de la saison, il en a tout de même longuement évoqué les contours et les conséquences.

Dovizioso semble s'être décidé à faire cette annonce après le début du week-end autrichien, lassé d'entendre que les Grands Prix organisés sur le Red Bull Ring, où Ducati est invaincu depuis quatre ans, allaient être décisifs. Triple vice-Champion du monde en titre, il n'a pas à faire ses preuves, mais veut en revanche mettre toutes les chances de son côté pour arriver à ses fins au championnat et a voulu pour cela pouvoir compter sur un esprit libéré.

Cette annonce a-t-elle donc été un soulagement ? "C'est un mélange de sensations", répond le pilote italien, partagé entre les mauvaises sensations qu'il refuse de détailler mais qui font nécessairement partie de la donne, et une aventure sportive qui a fait de lui le plus grand adversaire d'une légende au sommet de son art nommée Marc Márquez ces trois dernières années.

"Au-delà de ce qui s'est passé, on a quand même eu la chance de vivre des moments mémorables, fantastiques. Il faut quand même regarder tout ce que l'on a fait, car on a tendance à oublier vite. Beaucoup de disputes, mais beaucoup de joie et de satisfactions. J'ai trouvé [chez Ducati] beaucoup de personnes merveilleuses, avec lesquelles je m'entends très bien. Il y a donc beaucoup d'aspects positifs à toute cette histoire, qui n'est d'ailleurs pas encore finie", assure-t-il.

Arrivé chez Ducati en 2013, Andrea Dovizioso a intégré une équipe qui, en quatre ans, était passée d'un titre sensationnel avec Casey Stoner à un échec retentissant avec Valentino Rossi, celui-ci ayant fini par prendre la poudre d'escampette avec un palmarès en berne. "Depuis la deuxième année, on a progressé ensemble", souligne le #04, qui depuis un premier succès en 2016 a gagné 13 fois avec Ducati. "On a connu des moments durant lesquels on a beaucoup souffert, mais au final on est arrivé en haut. On n'a pas réussi jusqu'à présent à gagner le titre, mais on s'est battu pour, alors qu'il y a des constructeurs qui ont gagné le titre pendant de nombreuses années mais qui ne se sont même pas battu pour sur cette période-là. Il y a donc beaucoup de satisfaction."

Alors que les fans italiens pourraient être partagés entre leur attachement à leur meilleur représentant actuel et au constructeur emblématique ancré à Borgo Panigale, Andrea Dovizioso se garde bien de créer la moindre polémique. "Les tifosi de Ducati et de Dovizioso ne sont pas dans une situation où je vais vouloir tirer à boulets rouges sur quelqu'un. Il y a certaines dynamiques dont on ne peut pas parler en ce moment, mais je suis vraiment concentré sur la saison, alors je ne vis pas ça en boudant, en étant contrarié ou en colère", assure-t-il.

"Chacun prend ses décisions et l'important est de savoir ce que l'on veut, comment fonctionnent certaines choses et d'être en accord avec soi-même. Chacun pense ce qu'il veut, mais ça ne doit pas être un problème. Et il faut qu'on se concentre vraiment sur la saison", martèle le pilote. "Créer une tension dans le box, c'est ce qu'il ne nous faut pas faire en ce moment, car on veut et on doit être concentrés sur la saison. La décision est prise et on va de l'avant."