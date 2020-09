Dovizioso-Ducati : "Une rencontre importante" aujourd'hui

Les Grands Prix autrichiens revêtent cette année une importance toute particulière pour Ducati. Outre l'opportunité de retour à la victoire qu'ils apportent, et la pression que cela engendre après un début de championnat compliqué, ils font grimper à leur paroxysme la tension entourant le choix du deuxième pilote qui sera confirmé dans l'équipe officielle pour 2021, aux côtés d'un Jack Miller officialisé en mai.

Présent au Red Bull Ring, le manager d'Andrea Dovizioso a révélé qu'une réunion aurait lieu ce samedi en marge de la journée de qualifications du Grand Prix d'Autriche, le premier à se tenir sur place. Alors qu'il a été publiquement précisé vendredi que la décision finale serait prise à l'issue du second week-end à Spielberg, la semaine prochaine, Simone Battistella doit relancer des négociations à la peine et comprendre si Ducati souhaite offrir à son pilote les conditions attendues.

"Nous sommes dans une phase où les cartes sont rebattues. Les équipes ont parfaitement le droit d'évaluer les pilotes. Je ne sais pas si cela se poursuivra avec Ducati, nous devons discuter avec l'équipe samedi", a fait savoir le manager à Sky Italia, alors que Dovizioso bouclait une journée prometteuse et que son langage corporel en disait long sur son regain de compétitivité. "Aujourd'hui, le sourire d'Andrea était doux : il a retrouvé le rythme, la vitesse, le plaisir de piloter. Il est heureux et c'est beau de le voir à nouveau bien piloter", notait le manager.

Avant la reprise des courses, déjà, Simone Battistella évoquait la possible absence du vice-Champion du monde de la grille 2021 si aucune proposition ne devait le convaincre. Cette perspective existe toujours, selon lui : "L'avoir en piste dépend des propositions. Il est déterminé à courir, il se sent bien, il est très motivé, concentré sur les courses. S'il doit avoir des propositions adéquates, il continuera, sinon il prendra une pause. Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, je veux voir comment ça se passera [samedi]. Ce sera une rencontre importante."

Dovizioso la première option, selon Rossi

Vendredi, à l'issue de la première journée d'essais en Autriche, Dovizioso a assuré que la perspective d'une prise de décision d'ici moins de dix jours n'avait rien d'étonnant à ses yeux. "Ce n'est pas une nouvelle, on le savait déjà. Tout va bien. Ça n'est pas ma décision, alors il faut suivre ce qu'ils décident. Aucun problème", a-t-il commenté auprès du site officiel du MotoGP, précisant par ailleurs que la décision finale revenait à Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse.

Alors que l'hypothèse d'un retour de Jorge Lorenzo a fait son retour dans la presse italienne et espagnole ces dernières heures, les prétendants ne manquent pas pour éventuellement remplacer celui qui a apporté 13 victoires à Ducati depuis 2016. Interrogé sur la question, Valentino Rossi a toutefois poliment estimé que conserver Andrea Dovizioso serait sa première option s'il était en position de prendre cette importante décision pour Ducati.

"C'est une question difficile, parce que selon ce que je peux répondre, on peut penser que je fais du tort à quelqu'un… À mon avis, toutes les différentes possibilités ont des pours et des contres", a commenté le nonuple Champion du monde. "Dovi est très rapide avec la Ducati et je le garderais comme première option. Après, Lorenzo est un grand champion et, au final, même s'il a mis un peu de temps, lui aussi a ensuite été rapide avec la Ducati. Et puis parmi les jeunes, il y a surtout Pecco [Bagnaia], qui a démontré qu'il était très fort et qu'il savait piloter la Ducati. Je dirais donc que ce sont trois très bonnes options pour l'avenir. On va bien voir."