Andrea Dovizioso s'est fracturé le poignet à motocross

Retraité du MotoGP depuis le Grand Prix de Saint-Marin, disputé début septembre du côté de Misano, Andrea Dovizioso n'a toutefois pas fait une croix sur sa passion et continue de se faire plaisir au guidon, notamment en motocross. Ce vendredi toutefois, lors d'une sortie, l'Italien a lourdement chuté et s'est assez salement fracturé le poignet droit.

Dovizioso a rendu la nouvelle publique via un message sur sa page Facebook, agrémenté de quelques photos montrant entre autres, peu après sa chute, un poignet droit nettement gonflé, déplacé et fracturé, ainsi que des radios et des photos le montrant une fois pris en charge par les services médicaux.

"Il y a cette nouvelle mode que suivent les pilotes de motocross : montrer leurs fractures", a ainsi écrit le vice-Champion MotoGP avec humour. "Et moi qui me sens un peu pilote de motocross, je n'ai pas pu m'empêcher d'être 'dans la tendance'... et j'ai décidé de jouer la carte de la fracture du poignet (joliment cassé, bien sûr)." Puis il a ajouté : "Quelques heures angoissantes, mais ça fait partie du jeu. L'important, c'est que je vais bien et qu'il n'y aura pas de dommages permanents."



Dovizioso a été opéré dans la foulée à l'hôpital Murri de Fermo, après les premiers soins et examens réalisés aux urgences. L'opération qui s'est bien déroulée, sous la direction du Dr Federico Lamponi, spécialiste de l'unité orthopédique. "Hier, j'ai eu la chance de côtoyer et de rencontrer des personnes qu'il convient maintenant de remercier. Le premier remerciement, sincère, va au directeur de l'UOC, le professeur Federico Lamponi, et à tout le personnel de l'hôpital Murri de Fermo."

"Vous avez fait preuve de rapidité, de gentillesse et d'ouverture en consultant et en coordonnant la décision finale avec ceux qui connaissent bien mes os. Un grand merci également aux pilotes qui étaient sur la piste et au personnel du Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo, qui m'a porté secours et m'a aidé après ma chute."

"Et puis un merci spécial à deux personnes qui sont toujours à mes côtés. L'un d'eux c'est toi, Fabrizio Borra [son physio], qui, désormais habitué à gérer mes opérations, a réussi, même à distance, à être mon ange gardien. Dans les semaines à venir, je pense que je vais fréquenter le Fisiology Center... Et puis il y a toi, Yuri. Ami et présence indéfectible qui, une fois de plus, a été un soutien inestimable.

Merci, du fond du cœur, à tous."

"Maintenant, je fais une petite pause", a-t-il conclu, bien décidé à ne pas rester sur la touche très longtemps. "Rendez-vous dans un mois environ pour revenir aux objectifs de 2023."



Il est à noter que, cité par le Cronache Fermane, une publication de la région de Fermo, le Dr Lamponi évoque "trois ou quatre semaines" avant de pouvoir effectuer des gestes du quotidien et "deux à trois mois" avant de reprendre le sport. Il n'y aura en revanche normalement pas besoin d'une autre opération.