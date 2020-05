Dovizioso chez KTM ? "Cela pourrait avoir du sens" selon Poncharal

Ducati ou KTM ? Le nom d'Andrea Dovizioso apparaît dans les spéculations qui concernent actuellement les deux marques en vue de la saison 2021. Les probabilités qu'il reste en poste à Borgo Panigale sont beaucoup plus élevées, tant par logique qu'au vu des déclarations d'intention des deux constructeurs, cependant les témoignages récents de son manager, faisant état d'un blocage dans les discussions portant sur sa rémunération de 2020, préalables à toute négociation concrète en vue de 2021 et 2022, font que l'hypothèse d'un départ des Rouges ne s'évanouit pas totalement.

Au vu de sa stature, KTM serait dès lors l'unique option envisageable pour Dovizioso, qui a déjà en commun avec la marque autrichienne le sponsoring de Red Bull. S'il reste un guidon à pourvoir au sein de l'équipe officielle Honda, il est en effet peu probable qu'il puisse y faire son retour et être associé à Marc Márquez. Et ce d'autant moins si l'on s'en réfère aux récentes déclarations sibyllines d'Alberto Puig, auprès du site officiel du MotoGP. "Un jour, il n'y a pas si longtemps, Dovizioso est venu nous voir, il a demandé un guidon chez Honda et soudain il n'a pas voulu le prendre. Je n'ai pas compris cela ! Il sait de quoi je parle", a fait savoir le team manager Repsol Honda avec un rictus d'agacement.

Yamaha et Suzuki sont pour leur part au complet, si bien qu'un départ de Borgo Panigale mènerait directement le vice-Champion du monde en titre vers l'un des deux constructeurs qui affichent actuellement les palmarès les plus faibles et bénéficient par conséquent des concessions du règlement. Aprilia a pour priorité de prolonger les contrats de ses deux pilotes actuels (Aleix Espargaró et Andrea Iannone), et des discussions sont également engagées, à un stade toutefois peu avancé, pour envisager une arrivée de Danilo Petrucci si jamais le renouvellement ne pouvait se faire avec l'un ou l'autre.

KTM n'a pas non plus ouvert de porte à Dovizioso, du moins pas publiquement, Pit Beirer affirmant très clairement son intention de conserver les quatre pilotes actuels du groupe : Pol Espargaró et Brad Binder dans l'équipe officielle, et Miguel Oliveira et Iker Lecuona dans l'équipe satellite. Seulement, Espargaró étant courtisé et n'ayant pour le moment renoncé à aucune option, la fumée ne s'éteint pas complètement...

Si Pit Beirer avait besoin de conseils avisés, Hervé Poncharal serait certainement le plus à même de le lui fournir, lui qui connaît à la fois le projet de Mattinghofen et les qualités du pilote italien, pour l'avoir aligné en 2012. Et le souvenir que Dovizioso a laissé à Bormes-les-Mimosas est celui d'un pilote de très grand talent.

"Andrea est l'un des meilleurs pilotes avec lesquels j'ai travaillé", assure Hervé Poncharal dans le dernier épisode du GP Round Table. "Ça fait 40 ans que je fais cela, j'ai eu beaucoup de pilotes et Andrea était au top à tout point de vue. En tant qu'homme, car c'est un vrai gentleman, avec des valeurs humaines, humble, et puis il est très intelligent en tant que technicien et pour organiser sa stratégie et construire un week-end. Il est trois fois vice-Champion du monde et ça n'est pas par hasard. J'ai donc beaucoup de respect pour Andrea."

"Clairement, chez KTM l'objectif et la priorité à l'heure actuelle sont de conserver les quatre pilotes, à savoir Pol, Brad Binder, Miguel Oliveira et Iker Lecuona. Ce n'est que s'il y a un problème dans les négociations avec [l'un de] ces quatre gars qu'il y aura une porte ouverte", rappelle toutefois le patron du team Tech3, en écho à un Pit Beirer qui ne fait pas de Dovizioso son "plan A". "Mais il est clair qu'Andrea Dovizioso est quelqu'un qu'il faut prendre en considération. Vu son profil et son expérience, et vu le profil de KTM, d'une certaine manière cela pourrait avoir du sens."