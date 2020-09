Dovizioso mise sur les mêmes candidats à la victoire en Autriche

Vainqueur du Grand Prix d'Autriche le week-end dernier, Andrea Dovizioso est forcément vu comme l'un des hommes à battre ce week-end sur le Red Bull Ring, pour la deuxième course consécutive sur le tracé autrichien. Au terme de la première journée d'essais libres, l'Italien estime que la situation n'a pas vraiment évolué quant aux forces en présences. Il a bouclé la séance matinée en deuxième position à quatre dixièmes du meilleur chrono de Jack Miller, avant de se concentrer sur du travail de fond dans l'après-midi, pour une séance conclue au 15e rang.

"La concurrence est très forte", rappelle celui qui chasse désormais Fabio Quartararo au championnat. "Pour le moment je pense que nous sommes dans une situation similaire concernant les pilotes capables de se battre pour la victoire. Il y a les deux Suzuki, Pol [Espargaró] je pense, Oliveira, Jack [Miller] et moi. Je pense que ce sont les pilotes qui sont un peu devant les autres. Nakagami est rapide, les Yamaha font un peu le yoyo... La situation reste similaire à la première course, en dehors du fonctionnement des pneus. Après la [première] course tout le monde en sait davantage sur leur situation. Tout le monde est un peu plus concentré sur les mediums, pour les comprendre et aussi parce que les températures sont élevées."

Troisième du jour sur la feuille des temps combinés, Dovizioso perçoit donc une hiérarchie qui n'a pas évolué, mais au sein de laquelle il se méfie tout particulièrement des Suzuki, principalement en raison de leur régularité en rythme de course. "Ils sont très bons en milieu de courbe et ils deviennent meilleurs au freinage", fait-il remarquer. "Ils sont très bons au freinage, très similaires par rapport à nous, et bien meilleurs dans le milieu des virages. [...] Ils sont capables d'être réguliers, d'aller vite, plus régulièrement que les autres actuellement, et c'est un bon point pour eux."

L'approche du travail, elle, est forcément un peu différente lors d'un vendredi comme celui-ci. Pour la deuxième fois en deux mois, les pilotes enchaînent deux courses au même endroit, ce qui permet de modifier légèrement la façon d'entrer dans le second week-end.

"Nous ne savions pas quel type de pneu était le meilleur, aussi car nous n'avons pas pu travailler beaucoup la semaine dernière à cause de la météo", rappelle toutefois le pilote Ducati. "C'était bien avec le soft et nous continuons avec. On dirait que le medium fonctionne mieux que la normale, mais on ne sait pas exactement car en essais libres le medium est toujours meilleur. Mais l'année dernière aussi le medium paraissait mieux en essais libres, et en course ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'en essais libres. La température affecte énormément chaque pneu, le travail du pneu. Le potentiel est très similaire, pour la course le medium semble un peu meilleur, mais encore une fois ça dépend de la température. Si soudainement il fait plus froid, comme ce sera le cas, le potentiel sera différent. C'est comme toujours le point d'interrogation."

Le décor paraît planté, mais un paramètre pourrait désormais tout bouleverser, et il se situe dans le ciel de Spielberg : "La météo semble différente pour dimanche, donc tout le travail que nous faisons actuellement n'est peut-être pas bon pour la course, mais c'est ce que nous pouvons faire. Nous avons fait beaucoup de tours avec le tendre et le medium cet après-midi, en pneus usés, et c'était vraiment bien."