Dovizioso : "Le MotoGP n'est pas amusant à vivre comme ça"

En 2021, Andrea Dovizioso était absent du lancement de la saison, poussé vers la sortie par Ducati au profit de la jeunesse incarnée par Pecco Bagnaia et Jack Miller, mais avec l'espoir de pouvoir retrouver un guidon. En 2022, le voilà officialisé au sein du team satellite Yamaha RNF, après avoir effectué la fin de saison dernière à ses côtés. Malgré des courses compliquées avec une moto radicalement différente de la Desmosedici et de la Honda qu'il a connues tout au long de sa carrière, l'Italien espérait pouvoir revenir aux avant-postes grâce à la même machine d'usine que Fabio Quartararo et Franco Morbidelli dans l'équipe officielle, et dont il a héritée cette année.

Force est de constater que le chemin sera plus long que prévu, avec une moto qui n’a pas suffisamment progressé durant l'hiver, à l'inverse de ses concurrentes, la Honda en tête. Excepté Darryn Binder, rookie arrivé cette saison et qui dispose de la moto de l'an dernier, les pilotes Yamaha vivent tous une situation "complètement différente" tout en rencontrant chacun des problèmes.

"Fabio a gagné le titre et ses sensations avec la moto sont à 100%, il arrive à utiliser son plein potentiel. Frankie n'a pas vraiment couru l'année dernière et il faut encore qu'il comprenne [la moto], donc il essaye de garder son calme et de travailler de la meilleure façon. Ma situation est que je dois m'adapter à une moto complètement différente de celle que j'ai utilisée ces huit dernières années, et j'ai senti chez elle des choses très positives mais aussi des limites", a expliqué Dovizioso.

"Je pense que je peux facilement comprendre ce que disent les deux pilotes et pourquoi, mais on a tous les trois une manière complètement différente de piloter la moto, alors on a chacun des problèmes qui ne sont pas les mêmes. De mon point de vue, le grip est le plus gros souci pour tout le monde ; ça dépend du pilotage, il peut être plus ou moins grand selon le pilote. Alors je peux comprendre ce que dit Fabio ; il a gagné le titre avec une super saison l'année dernière, mais à la fin de la saison il était un peu à la limite donc je peux comprendre."

Les tests de pré-saison sont venus enfoncer le clou, à tel point qu'au sortir de Sepang, le pilote RNF affirmait que seul Quartararo était en mesure de piloter la Yamaha. Malgré d’importants progrès réalisés sur le freinage, qui l’avaient un peu rassuré à Mandalika, Dovizioso estime encore manquer de vitesse et ne pas se sentir pleinement à l’aise. Avec une 22e place en Malaisie et une 19e place en Indonésie, quand Quartararo et Morbidelli terminaient dans le top 5, les solutions n'étaient pas encore trouvées.

Andrea Dovizioso

Au moment de démarrer le premier Grand Prix de la saison, le doute sur sa compétitivité est donc plus que jamais présent dans l’esprit du #4 : "Je fais avec, mais si je devais ne pas être compétitif de toute la saison ça pourrait devenir pesant. C'est ce que je voudrais éviter car je ne suis pas habitué à cela et je ne le voudrais pas. À mon avis, le MotoGP n'est pas amusant à vivre comme ça, surtout après autant d'années durant lesquelles j'ai toujours été plus ou moins compétitif. C'est ce qui me pèse, surtout parce que je n'arrive pas à profiter au maximum des aspects positifs liés au fait d'être pilote MotoGP."

"Bien sûr, ça dépend aussi du point de vue qu'on a sur les choses, mais j'ai toujours eu un autre point de vue, celui de prendre du plaisir quand on arrive à avoir la situation plus sous contrôle. Certes, on ne peut pas être compétitif sur toutes les pistes, mais [je l'ai été] souvent. Je n'ai pas vraiment ça [en ce moment] et on verra comment ça pourra se gérer. Il y a en tout cas des raisons à cela."

C'est la première fois que Dovizioso évolue si loin au classement. Depuis son arrivée en MotoGP en 2008, il a toujours conclu ses saisons parmi les huit premiers, dont trois fois vice-Champion du monde, avec une période emplie de succès entre 2017 et 2020, où il a décroché 14 victoires et 19 podiums. Sa longue expérience de la catégorie est un atout et peut lui permettre de revenir parmi les premiers, son objectif affirmé depuis sa signature avec Yamaha.

Seul un retour sous le feu des projecteurs comme il a pu le connaître par le passé ne lui manque pas. "Je vous assure que ne pas être au centre de l'attention, c'est génial. Ça n'est absolument pas quelque chose que je vis mal", a-t-il déclaré. "Ce qui ne me plaît pas, c'est que j'aimerais être compétitif et que je n'ai pas la situation sous contrôle et donc je ne suis pas aussi compétitif que je le voudrais. Je suis concentré là-dessus, après il y aurait beaucoup de choses à dire pour vous en expliquer la raison, mais le fait de ne pas être considéré comme prétendant au titre en ce moment, à juste titre, n'est absolument pas un problème."

Avec Léna Buffa