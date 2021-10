Dovizioso : "Je suis ici pour essayer de gagner le championnat"

Trois fois vice-Champion du monde consécutivement de 2017 à 2019, alors adversaire le plus coriace d'un Marc Márquez à son meilleur niveau, Andrea Dovizioso s'est éloigné du MotoGP à la fin d'une saison 2020 compliquée pour mieux revenir dix mois plus tard. Autrefois pilier du programme Ducati, le voici qui reprend ses marques au guidon d'une Yamaha, lancé dans un nouveau challenge de taille.

Si ses deux premières courses au sein de sa nouvelle équipe n'ont pas rapporté au pilote italien des résultats dignes de son palmarès, il ne perd pas de vue pour autant l'objectif avec lequel il a décidé de reprendre la compétition : celui d'être à nouveau prétendant au titre la saison prochaine. Car alors qu'il doit pour le moment se contenter d'une M1 datant de 2019, Dovizioso entend profiter de son temps de piste pour s'adapter au caractère spécifique de la moto d'Iwata pour ensuite mieux performer lorsqu'il enfourchera le modèle officiel de 2022 qui lui est destiné.

"Si je suis ici et si j'ai passé un contrat pour avoir la moto d'usine, c'est pour essayer de gagner le championnat. Tous ceux qui entendent ça peuvent dire 'tu es fou, tu es vieux', mais si je suis ici c'est pour essayer de faire cela", rappelle-t-il simplement dans une interview pour le site officiel du MotoGP.

"Cette année, il est très important que je m'adapte autant que possible à la moto", poursuit-il. "La moto est complètement différente de celle que j'avais avant et c'est ça qui est important car il s'agit plus de voir à quel point vous vous adaptez à ce que les pneus, la moto et l'électronique requièrent plutôt que piloter de la manière dont vous le voulez. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi en ce moment."

"À la fin de la saison, j'aurai vraiment la moto d'usine, je verrai à quel point les deux motos sont différentes et j'essaierai d'être prêt pour la saison prochaine. C'est mon objectif. À quel point serai-je compétitif ? Ou à quel point la moto le sera ? Je ne peux pas le savoir. Pour le moment, je ne suis pas inquiet."

"Je sais que je prends beaucoup de risques"

Avant le retour d'Andrea Dovizioso, la moyenne d'âge du plateau MotoGP était de 26,8, seuls cinq pilotes ayant dépassé les 30 ans. Lui, il sera sur le point de fêter ses 36 ans quand débutera la prochaine saison, sur laquelle il mise pour réaliser son rêve ultime et être titré, et s'il assume son choix, il a bien conscience de ne pas partir favori.

"C'était vraiment bien de m'arrêter, particulièrement compte tenu de la manière dont j'ai terminé la saison 2020, avec de mauvaises sensations. C'était donc nécessaire que je me repose, que je passe l'hiver sans avoir le MotoGP à l'esprit", reprend-il, expliquant n'avoir pas pu résister à l'offre de Yamaha.

"Quand cette possibilité est arrivée, je n'ai pas pu dire non, car c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je n'avais pas eu cette chance [fin] 2012, après l'année que j'avais faite avec Yamaha dans leur équipe satellite. Alors je sais que je prends beaucoup de risques en ce moment, compte tenu de mon âge et du fait que je reviens en milieu de saison avec une moto et une équipe complètement différentes, mais c'était bien de commencer par faire cinq courses et deux tests de plus que la normale."

Lire aussi : Dovizioso satisfait de ses progrès avec la Yamaha depuis Misano

En attendant de découvrir quel sera le potentiel de la version 2022 de la M1 et quelles performances il sera en mesure de livrer à son guidon, Andrea Dovizioso refuse de se fixer le moindre objectif de résultat pour la fin de cette saison. Pourtant, alors que son premier Grand Prix sous les couleurs du team Petronas s'est conclu à la dernière place, il a déjà réussi à grimper à la 13e position lors de la course suivante, qu'il a conclue avec une pointe d'amertume s'estimant capable de se battre pour le top 10.

"En termes de résultats, je ne m'attends pas à grand-chose cette année", a-t-il expliqué il y a quelques jours dans le podcast The Tank Slapper de Motorsport.com. "Je ne veux pas trop en dire, car je ne pense pas que cela aurait un effet sur l'année prochaine. Bien sûr, c'est mieux d'être devant, et si j'y arrive ça voudra dire que je me suis adapté très vite à la moto et je pourrai être très positif pour l'année prochaine, mais si je ne fais pas cela, ça ne voudra pas dire que je ne pourrai pas être compétitif l'année prochaine."

"À quel point cette moto est bonne pour obtenir des résultats ? Je ne peux pas le savoir. Quand je compare mes données avec celles des autres pilotes, là où ils sont plus rapides, je ne peux pas savoir à quel point cela vient du pilote ou de la moto. Ce qui est important pour moi, c'est donc de m'adapter et d'être plus proche. C'est mon objectif cette année, c'est la meilleure chose que j'ai à faire cette année. Apprendre, comprendre le positif et le négatif, et surtout comprendre comment exploiter ce que la moto a de positif. C'est ce que j'ai à faire avec l'équipe cette année. Quand j'essaierai la nouvelle moto à la fin de la saison, je connaîtrai un peu mieux les différences de la moto, mais ça ne change rien à ce que je peux faire ni à la manière dont je peux travailler durant ces [dernières] courses [de 2021]."

"Je pense qu'il sera très difficile d'obtenir un bon résultat, et ce pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce qu'il est difficile de s'adapter aussi vite et je ne sais pas à quel point je peux m'adapter. Et puis, si on n'a pas une bonne position sur la grille, on ne peut pas obtenir de bon résultat, et c'est peut-être d'autant plus vrai avec Yamaha. C'est la raison pour laquelle je ne parle pas tellement de résultats et que je n'ai pas de véritable objectif clair en termes de position cette année."

Lire aussi : Pour Dovizioso, Quartararo masque les faiblesses de la Yamaha