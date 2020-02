Dovizioso a "ouvert une porte" mais voit les Yamaha en favoris

Après des tests quelque peu alarmants en Malaisie, Ducati a repris du poil de la bête au Qatar aux dires de ses pilotes. La clé a été, d'après Andrea Dovizioso, d'opérer des changements sur les réglages de la GP20 lors du dernier jour de roulage, ce qui semble avoir "ouvert une porte" en vue du rendez-vous bien plus décisif qui se profile pour la semaine dernière, celui du premier Grand Prix de la saison.

"Je suis content de la manière dont ça s'est terminé parce que c'est la meilleure des six journées que l'on a faites cette année", résume le pilote italien au micro de DAZN et de Sky Italia. "On a réussi à améliorer mes sensations grâce aux réglages, et ces réglages que l'on a choisis nous ouvrent une porte pour progresser encore un peu. On verra cela pendant le week-end."

Dovizioso compte donc sur une nouvelle progression pendant les essais libres du Grand Prix, la semaine prochaine. Il ne s'agira pas, selon lui, d'un "grand pas en avant, non", mais de "finitions" qui pourraient peser lourd dans un classement particulièrement compact. "Le week-end de course est difficile pour tout le monde, et ça fait la différence, parfois vers le bon, parfois vers le mauvais. On a essayé des réglages, on s'est un peu amélioré et ça nous donne la possibilité de progresser encore un peu. On a des idées, mais on n'a pas eu le temps de les tester."

"Après deux tests, on a fini dans une meilleure situation", se réjouit-il, auteur du dixième temps mais surtout satisfait de son rythme. "Je suis content de la vitesse, surtout sur les longs runs, on a des retours importants avant le premier week-end de course, où l'on arrivera avec beaucoup d'informations. J'ai fait beaucoup de tours derrière Danilo [Petrucci] et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, étant donné qu'il faut piloter différemment avec le pneu. Je suis assez content de ça."

Comme à son habitude, en effet, l'équipe officielle Ducati a uni les forces de ses pilotes pour leur faire réaliser une simulation de course en binôme, lors de laquelle ils se sont échangé la place de leader afin de reproduire l'effet du pilotage en groupe. Un exercice devenu un passage obligatoire dans leur travail et qui permet de mettre en évidence d'éventuelles lacunes de la Desmosedici en vue de la course.

"Je ne l'ai pas fait en entier comme l'a fait Danilo, mais je suis parti en pneus usés. Le retour est important, surtout en roulant derrière un autre pilote qui a le même rythme car, comme toujours, cela fait ressortir des choses importantes", souligne Dovizioso. "Cela a fait ressortir énormément d'informations que l'on utilisera en course. Quand on roule seul ou avec un autre pilote, on ne peut pas piloter de la même façon. Et en course on n'est pas seul. Alors ce qui ressort quand on suit un pilote qui a le même rythme, c'est exactement ce qui se passe en course. Cela change énormément de choses, la manière dont on pilote, les températures, les points de freinage… Et réussir à avoir un feedback sur ces aspects avant d'arriver à la course permet de mieux orienter le travail que l'on doit faire."

S'il se félicite des progrès accomplis durant ces trois jours intenses, Andrea Dovizioso n'en demeure pas moins réaliste quant au niveau de la concurrence. Il a particulièrement été attentif au rythme affiché par les pilotes Yamaha, et ce sont eux qu'il craint le plus en vue du Grand Prix. "Les deux pilotes Petronas ont fait une simulation avec un rythme un peu plus rapide que le nôtre, et cela confirme que les pilotes Yamaha sont particulièrement en forme. Ils partent favoris, c'est sûr, mais on n'est pas loin. On a travaillé dur et au final ce qui compte c'est la simulation en fin de journée et j'en suis assez content. Avant d'arriver ici, on aurait signé pour finir les tests comme ça."

Avec Michaël Duforest