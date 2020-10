Dovizioso pilote d'essais Honda ? Un deal "gagnant-gagnant" selon Doohan

La carrière d'Andrea Dovizioso en compétition pourrait bien s'arrêter dans un peu plus d'un mois. Après avoir décidé de quitter Ducati sans lancer la phase finale de négociations qu'il savait mal embarquées avec le constructeur italien, celui qui a obtenu ces trois dernières années le titre de vice-Champion du monde se trouve face à un marché bloqué, sur lequel les options sont réduites à peau de chagrin. Et, surtout, dans la continuité de cette décision forte qu'il a prise, il a lui-même clairement fait savoir qu'il ne courrait pas à tout prix en 2021, ne souhaitant pas poursuivre si la victoire n'est pas en jeu.

"Je ne suis pas suffisamment proche pour comprendre comment ça a pu arriver. Personnellement, je me dis qu'il a passé beaucoup d'années avec Ducati, et beaucoup d'années aussi avec Honda et les autres, et peut-être que les équipes cherchent simplement à faire monter la prochaine génération", suggère Mick Doohan au site officiel du MotoGP, convaincu toutefois que l'expérience de l'Italien est précieuse.

"Dovizioso a beaucoup à offrir, il a beaucoup d'expérience, il est capable de gagner des courses, il a le potentiel pour gagner le championnat et en est passé proche. Ce serait difficile pour lui s'il n'était pas dans une bonne équipe. Si c'était moi, ce serait presque mieux d'arrêter ou d'aller en Superbike, où il est clair qu'il pourrait être compétitif. Comme je l'ai dit, je ne suis pas assez proche [pour connaître la situation], mais ce serait étrange s'il n'obtenait pas un bon guidon."

Lire aussi : Dovizioso en discussion avec plusieurs constructeurs pour son avenir

Bien qu'avare de mots sur le sujet, Andrea Dovizioso a évoqué ces derniers jours sans ambiguïté la possibilité de devenir pilote d'essais la saison prochaine, ce qui semble désormais être l'orientation la plus vraisemblable pour lui. En ce sens, l'option la plus probable le mènerait vers le clan Honda, avec qui il a lui-même fait quatre saisons en MotoGP et obtenu sa première victoire. Pour Mick Doohan, lié depuis toujours à la marque à l'aile dorée, il s'agirait de la meilleure recrue possible afin d'enrichir le développement de la RC213V.

"Visiblement, qui que soit leur pilote d'essais actuellement, il ne fait pas un travail fantastique. À mon époque, les pilotes d'essais étaient plusieurs secondes plus lents", rappelle le quintuple Champion du monde 500cc, pointant du doigt une situation toujours sensible aujourd'hui. "Au final, on devait faire tous les tests. Ou alors ils testaient des pièces et on devait les confirmer ou bien les mener dans une autre direction."

"Avoir quelqu'un comme Dovizioso qui teste la moto et qui est capable de vraiment la pousser, cela pourrait être bénéfique pour l'équipe principale et le team satellite", estime donc Doohan. "La seule chose c'est que quand on est pilote on veut courir ! On prend tout autant de risques, surtout quand on fait les tests de la façon dont on doit le faire, c'est-à-dire en allant chercher les derniers dixièmes et non les dernières secondes. Et puis c'est une vie assez solitaire, on fait généralement des tours seuls."

"Mais si c'est ce qui est disponible pour lui et qu'il aime cela, si cela lui donne aussi l'opportunité d'avoir une autre vie, je pense que ça peut être gagnant-gagnant pour Dovizioso et pour Honda. Ils ont certainement besoin de trouver quelqu'un. Pour moi, il est clair que l'arrivée de Pedrosa a été un gros step pour KTM. Sans vouloir manquer de respect à ce qu'ils ont réussi à réaliser, ils ont besoin de quelqu'un qui prenne le lead du projet et Dani a pu faire cela. Alors ce pourrait être la même chose si Dovizioso était avec Honda."

Andrea Dovizioso finira-t-il par être celui qui œuvrera dans l'ombre aux prochains succès de Marc Márquez ? On devrait le savoir bientôt, l'Italien ayant fait savoir la semaine dernière qu'il entrait dans l'étude des "détails" dans les discussions actuellement en cours.