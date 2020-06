Dovizioso : "Enfin" le retour à la course !

C'est le 24 février que les moteurs de MotoGP ont vrombi une dernière fois dans le cadre d'essais officiels, à Losail au Qatar. Depuis, la pandémie de COVID-19 a plongé la moto et le sport en général dans l'incertitude, et si quelques équipes ont effectué des essais ces dernières semaines, c'est ce jeudi que l'on a officiellement appris la date du coup d'envoi de la saison 2020.

C'est donc le week-end du 19 juillet que le peloton se retrouvera au complet à Jerez de la Frontera, pour le Grand Prix d'Espagne. Douze autres manches ont été confirmées au calendrier, avec une tournée outremer à officialiser, pour potentiellement un total de 17 courses. Une information qui a fait plaisir à certains pilotes, parmi lesquels Andrea Dovizioso, qui peut maintenant s'entraîner avec un but précis en tête.

"Enfin nous reprenons la course ! L'annonce du calendrier officiel nous permet de nous préparer au retour en action avec une date précise en tête", explique le vice-Champion du monde. "Je me suis beaucoup entraîné pendant cette période, mais ça n'était pas simple en ne sachant pas si et quand nous reprendrions la piste. Ce sera une saison difficile, tout le monde devra gérer une nouvelle situation."

Cette nouvelle donne prendra d'un côté la forme d'une saison plus compacte et de l'autre la présence de week-ends consécutifs sur la même piste. Par exemple, après la manche de Jerez le 19 juillet, les pilotes y reviendront une semaine plus tard pour une deuxième course, le Grand Prix d'Andalousie. Pour Dovizioso, il s'agira de s'adapter le plus vite possible à ces nouveautés.

"On n'a jamais eu deux courses sur le même circuit deux week-ends de suite auparavant, et il faudra être prêt pour ça physiquement mais aussi mentalement. Avoir autant de courses en si peu de temps ne laissera pas de place pour les erreurs, et il sera crucial de bien gérer la situation. J'ai hâte de remonter sur la selle de ma Desmosedici GP, de retrouver l'équipe de nouveau et d'enfin débuter la saison."

Son équipier chez Ducati Danilo Petrucci pense également que le format particulier de la saison demandera aux pilotes une forte capacité d'adaptation : "Ce sera une saison bizarre, mais avoir le calendrier nous permet au moins de commencer à digérer la nouvelle situation. Par exemple, nous allons courir sur des circuits que nous connaissons déjà à des moments différents de l'année. Nous ne roulons jamais à Jerez en juillet, car la course est en mai en général, et les températures différentes pourraient être décisives."

"Nous allons tous devoir nous adapter, mais ce qui est important est d'enfin avoir une date de début. Pour le bien commun, nous devrons aussi nous conformer aux standards sanitaires de chaque pays où les courses auront lieu."