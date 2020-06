Dovizioso sera-t-il prêt pour Jerez ? "Nous essayons"

Blessé dimanche alors qu'il participait exceptionnellement à une épreuve régionale de motocross, en Émilie-Romagne, Andrea Dovizioso a vécu précisément ce que pouvait craindre Ducati en l'autorisant à s'aligner sur cette course. Dans une chute, le pilote italien s'est en effet fracturé la clavicule gauche, ce qui lui a valu un passage immédiat par l'hôpital.

"J'ai atterri après un saut et l'arrière a glissé sur la partie brillante de la terre, avant que l'avant ne se bloque. J'ai fait un highside et j'ai atterri sur l'épaule", raconte le pilote italien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Ma première pensée a été que je m'étais cassé l'omoplate, puis j'ai commencé à avoir mal devant, à la base de la clavicule."

"Je n'attaquais même pas, je ne voulais pas risquer d'autant que le rythme des premiers était nettement plus rapide que le mien", fait savoir Dovizioso, pourtant en lutte pour la troisième place au moment de sa chute. Dépité par ce dimanche qui tourne mal, il sait toutefois qu'il aurait pu s'en sortir avec de plus graves conséquences. "J'ai aussi tapé la tête et pendant les premières secondes, je voyais tout flou", avoue-t-il.

Le manager du pilote s'est immédiatement voulu rassurant sur l'étendue de la blessure qui l'a mené à être opéré dimanche soir à Modène, assurant que l'intervention avait été décidée pour accélérer sa récupération pour une lésion relativement mineure. Ce lundi matin, le Professeur Giuseppe Porcellini, qui a déjà par le passé soigné notamment Valentino Rossi, a quant à lui admis que la fracture était un peu plus complexe qu'on ne le pensait initialement, cependant il s'est dit optimiste en dressant le bilan de l'intervention.

"Le patient s'est présenté avec une fracture déplacée du tiers externe de la clavicule, donc un petit peu plus compliquée", explique le Dr Porcellini à Sky Italia. "Nous l'avons réduite et nous avons placé une plaque afin de la stabiliser. Il s'agira maintenant de travailler rapidement pour qu'il remonte tout de suite à moto. D'un point de vue clinique, son état est excellent."

À trois semaines de la reprise du MotoGP, les responsables de l'équipe ont quant à eux voulu dédramatiser les faits et rappeler qu'une mauvaise chute aurait pu survenir à n'importe quel moment compte tenu de l'entraînement très intense auquel le pilote s'est adonné ces dernières semaines. "Andrea s'entraîne presque tous les jours en motocross, cela n'avait pas de sens de lui interdire de courir. Il n'est pas tombé à cause d'un contact avec d'autres pilotes, mais tout seul. C'est de la malchance, mais cela aurait pu arriver aussi à d'autres occasions", assure Paolo Ciabatti à La Gazzetta dello Sport.

Un cycle de physiothérapie a déjà été défini entre les médecins et le coach du pilote, afin qu'il reprenne le guidon dans les meilleures conditions possibles. Sera-t-il prêt pour le coup d'envoi de la saison dans un peu plus de deux semaines ? "Nous essayons, bien sûr. La médecine n'est pas une science exacte", prévient le Dr Porcellini. "Il me disait dans la salle d'opération que la fois précédente il avait recommencé à courir au bout de 21 jours. D'un point de vue musculaire, il y arrivera, et les pilotes moto ont ensuite un petit quelque chose en plus, ils supportent mieux la douleur, alors je crois qu'il y arrivera."