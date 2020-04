Dovizioso : "Au moins quatre" prétendants au titre en plus cette année

Les essais de pré-saison, réduits désormais à deux séances au lieu de trois, n'ont pas été linéaires pour Ducati, qui est apparu en difficulté à Sepang avant de trouver des améliorations à Losail et d'y briller en rythme de course, tout en laissant à d'autres l'honneur de dominer le classement général. La saison MotoGP aurait dû y être lancée deux semaines plus tard, avec un Grand Prix sur lequel Andrea Dovizioso a enchaîné deux victoires ces deux dernières années et où il ne s'est plus classé au-delà de la deuxième place depuis cinq ans. Cette année encore, il estime qu'il aurait eu toutes les chances de se battre aux avant-postes, mais peine toutefois à envisager un scénario précis pour cette course finalement annulée.

"On aurait été compétitifs, mais je ne sais pas à quel point", estime-t-il auprès de Sky Italie, observant notamment les progrès accomplis par la concurrence. "Tous nos adversaires ont élevé le niveau, y compris les motos. On est nombreux à pouvoir gagner. On se retrouve avec les petits détails qui font la différence."

"On a fait du bon boulot, mais avec deux tests de pré-saison on ne peut pas beaucoup travailler", concède le pilote italien. "On sort de deux mois de pause et on se présente sur un premier test où les conditions sont critiques, en Malaisie. Il fait très chaud, il peut pleuvoir, on n'a pas l'énergie pour exploiter trois journées complètes. On fait pas mal de travail, mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de choses à essayer, il faut les essayer au bon moment, comprendre dans quelle direction aller. Et, ensuite, le Qatar n'est pas une très bonne piste sur laquelle prendre des décisions avec du nouveau matériel."

Le pilote Ducati a beau estimer avoir bien travaillé pendant ces six jours de piste, il est toutefois conscient que la hiérarchie affichée lors des tests se serait affinée pendant les essais libres du Grand Prix, dans un contexte désormais différent et uniquement orienté vers la course du dimanche. "À mon avis, on aurait réussi à se battre pour la victoire au Qatar, mais si on écoute les interviews des autres pilotes on aurait pu avoir six ou sept vainqueurs. Beaucoup avaient le sentiment d'être au point. Mais au final, comme nous le savons tous, ce qui compte c'est la course et la manière dont on travaille pour s'y préparer."

"Six ou sept" prétendants au titre

Bien que la compétition soit retardée et qu'il soit donc impossible pour le moment d'avoir confirmation des sensations laissées par l'intersaison, Andrea Dovizioso reste convaincu d'une chose : cette saison 2020, lorsqu'elle débutera enfin, ne se réduira par à un duel pour le titre, loin s'en faut.

"Cette année, il y aura encore plus de bagarre que l'année dernière pour le titre. L'année dernière, jusqu'à la mi saison, Marc [Márquez], Rins et moi étions les pilotes qui se battaient pour le titre. À partir de la mi-saison, ce sont les pilotes Yamaha qui ont dominé, qui ont souvent terminé devant. Cette année, la lutte sera encore plus forte. Nous aurions vu les pilotes Yamaha devant dès le Qatar. Il y a au moins quatre pilotes en plus en bagarre pour le championnat cette année", juge Dovizioso, vice-Champion du monde ces trois dernières années.

Une concurrence aussi fournie change quelque peu la donne et requiert, selon le pilote Ducati, de ne rien laisser au hasard et d'être aussi parfait que possible. "Quand on est nombreux à se battre pour le titre, c'est un avantage d'avoir un petit quelque chose en plus : vous pouvez espérer que quelqu'un s'immisce entre vous et votre adversaire principal et lui prenne des points", juge le pilote Ducati. "Mais si on n'a pas ce petit quelque chose en plus, c'est un aspect qui ne peut qu'être négatif car il peut y avoir beaucoup de pilotes qui, si vous connaissez une mauvaise journée ou si vous vous trouvez une piste sur laquelle vous avez plus de mal, peuvent finir devant vous et vous faire perdre beaucoup de points."

Dans ces conditions, encore floues, Andrea Dovizioso pense-t-il pouvoir se battre pour le titre cette saison ? "Les possibilités de gagner le titre existent, et elles le doivent. Commencer la saison sans y croire, c'est difficile", affirme-t-il. "Mais ce sera très dur. L'année dernière, Márquez n'a laissé à personne la possibilité d'essayer. Nous, on a résisté jusqu'à Barcelone, jusqu'à la chute en groupe, mais on n'était pas assez rapides pour se battre pour la victoire."

"Tout est possible, et de ce point de vue-là notre sport est magnifique. Il y a six ou sept pilotes qui peuvent gagner le titre", pressent le numéro 4. "C'est un sport où vraiment tout peut arriver et au fur et à mesure que l'on avance dans le championnat, on peut véritablement faire tourner le championnat dans sa direction si l'on travaille bien."

Voir aussi :