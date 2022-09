Dovizioso surpris et touché par les hommages à son dernier GP

Charger le lecteur audio

Andrea Dovizioso a mis fin à sa carrière de pilote MotoGP, en disputant dimanche un 346e et dernier Grand Prix. Ainsi qu'il l'avait décidé, c'est chez lui, à Misano, qu'il a bouclé la boucle, précisément là où, il y a 22 ans, il disputait une première course parmi "les grands" et se faisait d'emblée remarquer en Aprilia Challenge. À 36 ans désormais, le pilote italien quitte la scène avec à son palmarès 24 victoires et un titre 125cc.

Très en difficulté cette saison au guidon de la Yamaha, celui qui a été trois fois vice-Champion du monde MotoGP face à Marc Márquez n'accordait que peu d'importance à sa performance dimanche, bien qu'il ait tout de même été chercher son deuxième meilleur résultat de l'année en ralliant l'arrivée 12e. Ce qu'il retiendra le plus, ce sont les innombrables marques d'affection reçues tout au long du week-end et les surprises qui lui ont été réservées, notamment samedi soir dans l'intimité toute relative de l'hospitalité de son équipe.

Avant de prendre la direction d'un restaurant du centre-ville pour une ultime fête à laquelle était convié tout le paddock, dimanche soir, Andrea Dovizioso s'est longuement entretenu avec les médias. L'occasion pour lui d'exprimer des remerciements nourris après un week-end si parfait à ses yeux, mais aussi d'enfin accepter de laisser poindre l'émotion, rare chez ce pilote tout en contrôle.

Mardi, il sera déjà de retour en piste pour essayer un nouveau casque Alpinestars lors du test officiel que mèneront ses désormais anciens collègues et adversaires, toujours à Misano, mais c'est surtout au motocross qu'il va désormais se consacrer. Il prépare notamment un projet qui lui tient à cœur et qu'il pense annoncer d'ici mi-novembre.

Andrea, comment s'est passé ce dernier Grand Prix ?

J'ai été surpris par toute cette chaleur. Je m'y attendais un petit peu, mais pas du tout à ce point-là. Disons qu'il peut y avoir des situations où ça doit être fait et d'autres où c'est réel, et vous le comprenez quand vous avez face à vous des gens qui disent ou font certaines choses pour vous parce qu'ils y tiennent vraiment. Et je ne m'y attendais pas. Ça confirme à quel point j'ai pu transmettre le personnage que je suis, surtout à la fin de ma carrière avec Ducati, avec les luttes pour le titre et les victoires, même si on n'a pas réussi à remporter le championnat. Ce personnage peut plaire ou non, mais il est en tout cas assez différent des habituels showmen ou des pilotes explosifs, qui ont leurs propres caractéristiques.

Ça m'a fait énormément plaisir. Le week-end n'aurait pas pu mieux se passer. Je m'attendais à un week-end beaucoup plus normal, alors je veux remercier tout le monde : les fans qui sont venus à la course avec des banderoles, tous les gens que j'ai rencontrés dans le paddock, les équipes… La majeure partie de ceux avec qui j'ai travaillé sont venus me voir, et ça c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir.

Quelle a été ta plus grosse émotion ?

[Samedi] soir, l'équipe a organisé quelque chose avec tous mes amis et une vidéo avec les autres pilotes, c'était très émouvant pour moi. La course et sa fin, non… Je suis toujours rationnel, alors je n'ai pas eu d'émotions étranges à ce moment-là. Et puis on est fatigué, alors ce n'est pas le moment [d'être émotif].

Un dernier tour d'honneur avec le sourire pour Andrea Dovizioso

Comment s'est passée la course en elle-même ?

La course a été comme d'habitude. Je n'arrive pas à être rapide au début, je n'arrive pas à bien stopper la moto, je n'ai donc pas pu rester au contact du groupe devant moi. Mais à partir de la mi-course et jusqu'à la fin, j'ai pu aller plus vite et faire mon rythme. J'ai pu jouer un peu avec les pilotes derrière moi et maintenir ma position, et c'est le point positif. Mais c'est sûr que beaucoup de pilotes sont tombés. Douzième, c'est une bonne position pour moi. Je voulais faire le top 10 mais je n'ai pas pu. En tout cas, je suis content de ce week-end et de la manière dont ça s'est terminé. Je veux vraiment remercier tout le monde. Merci, vraiment. Même les médias ! [rires]

À quoi as-tu pensé dans le dernier tour ?

Étant donné que je suis comme toujours un pilote rationnel, j'ai hésité entre faire mon tour le plus rapide de la course, vu que j'avais mieux réussi le premier secteur, ou en profiter. À chaque secteur, je changeais d'avis ! Donc je n'ai pas fait mon meilleur tour, mais de peu, et j'ai pris un peu de plaisir… C'est raccord avec le personnage ! [rires] C'était bien, en tout cas. Dans le dernier tour, déjà, tous mes amis m'attendaient au virage 14, je voyais tous les drapeaux. Ça fait vraiment plaisir.

Les autres pilotes ont enregistré un message vidéo pour toi. Lequel t'a le plus touché ?

Il n'y en a pas eu un en particulier, mais je dois dire un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. Et on parle vraiment de grands noms, donc je ne m'attendais pas à ça. Les choses qui m'ont été dites [samedi] soir, qui n'étaient pas du tout anodines, m'ont ému. Ça n'a pas été une vidéo en particulier, c'est en général, y compris ce qui a été fait dans l'hospitalité par le team ou ce qu'ont dit certaines personnes. Ça n'était pas factice, alors ça touche et je me suis mis à pleurer.

Tu es le seul à avoir battu régulièrement Marc Márquez. Que t'a-t-il dit quand il est venu te saluer sur la grille ?

Rien de particulier, mais il y a du respect et quand on fait ce genre de choses, c'est agréable. C'est vrai qu'il y a les caméras, mais il y a du respect alors c'est un plaisir.

Marc Márquez est venu saluer Andrea Dovizioso sur la grille de départ

Ton père est particulièrement fier de ton record, celui de n'avoir jamais manqué un Grand Prix pour cause de blessure depuis ton arrivée dans le Championnat du monde jusque fin 2020. Ça t'inspire quoi ?

C'est conforme à mon caractère, même s'il faut aussi un peu de chance, car quand on tombe on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Mais l'approche que l'on a des essais et des courses dépend beaucoup du mental et des caractéristiques du pilote et c'est donc en accord avec mon caractère.

Fin 2020, on te saluait lors d'un dernier point presse, à l'époque sur Zoom, et on espérait te revoir. Aujourd'hui, ce sont en revanche de véritables adieux : à quel point est-ce différent ?

C'est complètement différent. Toute la dynamique du MotoGP a changé, la façon dont il faut courir, énormément de choses ont changé donc c'est la véritable fin. Ça n'est pas que je ne peux plus être compétitif, mais il faudrait restructurer, recréer une certaine situation et, entre mon manque de motivation pour le faire et une situation qui serait difficile à trouver, c'est comme ça.

Tu vas désormais te consacrer au motocross : à un niveau amateur ou mondial ?

Ah, si seulement c'était en Championnat du monde ! Non, le mieux que je puisse faire c'est le championnat italien, que j'ai déjà fait l'année dernière. Mais ça n'est pas si simple.

Si un constructeur t'appelle pour te proposer de devenir pilote essayeur et de développer une MotoGP, seras-tu prêt à l'envisager ?

Je garde les portes ouvertes en général, car dans ma vie j'ai appris qu'il ne faut pas les fermer a priori. Alors je ne sais pas, je suis totalement détendu. J'ai déjà mes projets, et si des propositions intéressantes me sont faites, je suis tout à fait ouvert au fait d'en parler.