La date de présentation de la Ducati 2021 est connue

Ducati est la première équipe à sortir du bois en 2021 : elle lèvera le voile sur la nouvelle Desmosedici, la GP21, le mardi 9 février. L'équipe du Borgo Panigale a décidé de ne pas renoncer à la traditionnelle présentation de la moto, mais l'événement se déroulera exclusivement sur internet.

La pandémie de COVID-19 ne permet pas une présentation traditionnelle, mais l'équipe ne veut pas perdre ses bonnes habitudes. Les fans de MotoGP auront donc tout de même la possibilité de découvrir la nouvelle arme des hommes de Gigi Dall'Igna en se connectant sur le site de Ducati.

Pour la première fois, Jack Miller et Pecco Bagnaia porteront les couleurs officielles de l'équipe d'usine après leur promotion en provenance de Pramac. Ce sera le coup d'envoi du plan de rajeunissement de l'équipe puisque les deux hommes prendront les places laissées vacantes par Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci.

En plus de la nouvelle livrée, il sera intéressant de voir quelles seront les nouvelles caractéristiques de la moto de Bologne, étant donné que le moteur et l'aérodynamique ont été "gelés" par la réglementation, dans un souci de réduction des coûts.

L'attention des techniciens s'est donc tournée vers le châssis et l'électronique pour tenter de rendre la Ducati moins sensible aux changements de température des pneus, surtout lorsque l'asphalte est plus froid que la fenêtre d'utilisation correcte fournie par Michelin.

