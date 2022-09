Ducati clarifie l'absence de consignes en faveur de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Dimanche, à Misano, sur les terres de Ducati, l'agacement de Claudio Domenicali à l'issue de la course n'est pas passé inaperçu. L'administrateur délégué de Ducati venait pourtant de monter sur le podium pour fêter la neuvième victoire de ses troupes cette saison et même un troisième doublé, mais il a pourtant lancé une critique acerbe à Enea Bastianini, qui a quelque peu figé les sourires.

Le responsable italien estime en effet que le pilote Gresini a pris trop de risques pour tenter d'arracher la victoire à Pecco Bagnaia. Premier pilote Ducati au championnat, c'est bien le Turinois, sous les couleurs de l'équipe officielle, qui semble aujourd'hui centraliser tous les espoirs de la marque et Domenicali l'a fermement rappelé par ses mots. De là à penser que la période bénie des courses disputées librement prenait fin, il n'y avait qu'un pas.

Le reste de l'équipe s'est toutefois efforcé de faire retomber cette tension et de démentir tout recours à des consignes durant la semaine, alors que le paddock restait en place à Misano pour deux jours de test. Ainsi, Bastianini lui-même a fait savoir à Sky Italia qu'il avait reçu des excuses : "Ducati a analysé les données, ils ont vu que j'avais de la marge et qu'il y avait plus d'écart que ce qu'il semblait sur les écrans. Ils se sont excusés. Je pense ne rien avoir fait de mal."

Ce qui a causé l'agacement de Domenicali, c'est un incident évité de peu dans le virage 4 du dernier tour, où Bastianini, aspiré par la moto de Bagnaia, a dû élargir pour ne pas aller au contact. "Je pense que Pecco a freiné assez lentement parce qu'il voulait plutôt exploiter la sortie que l'entrée, tandis que moi j'ai freiné fort parce que je voulais rester dans sa roue. Pour éviter un contact, je me suis jeté à l'extérieur et j'ai essayé de garder malgré tout de la vitesse mais j'ai perdu du temps", a relaté le pilote Gresini, estimant que cela lui avait "sûrement coûté la victoire".

Bastianini défend en tout cas la pression qu'il a mise sur son adversaire dans ce dernier tour de folie : "J'ai fait attention à Pecco pendant toute la couse mais au final mon objectif était de gagner, je n'en avais pas d'autre. J'ai faim de ça, je suis ici pour essayer de gagner toutes les courses. Dimanche j'ai eu cette opportunité, mais il m'a été impossible de gagner parce que j'ai fait une erreur au virage 4. J'ai fait mon tour le plus rapide dans le dernier tour, à la limite, mais il m'a été impossible de dépasser Pecco."

Qu'en est-il donc d'éventuelles consignes d'équipe ? Si Bagnaia est en position de leader du groupe aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que Bastianini reste mathématiquement en lice, alors qu'il compte 73 points de retard sur le leader du championnat et 43 sur le pilote officiel Ducati, avec encore six courses à disputer.

"Au final, Bastianini est quatrième au championnat. La mathématique ne dit pas qu'il est hors-jeu, donc il a ses propres cartes et il peut les jouer tant que c'est possible", concède Davide Tardozzi, team manager de l'équipe d'usine, auprès du site officiel du MotoGP. "Bien entendu, il y a encore six courses, et au final nous y penserons. Jusqu'ici, Enea a juste reçu le conseil de ne pas faire de choses dangereuses, mais il est libre de gagner."

"Libres de gagner", c'est bien la position que les différents pilotes Ducati ont dit être la leur dernièrement, ayant été appelés à une certaine prudence mais non à renoncer à une victoire en faveur de Bagnaia. "On a surtout parlé avec Dall'Igna et on doit se montrer intelligent", explique ainsi Johann Zarco. "Ducati dit qu'on ne peut pas nous enlever une victoire ; si on en a l'opportunité, il faut la saisir, mais je pense qu'il faut qu'on soit intelligents, faire attention si on se bat contre Pecco, ne pas faire de grosse erreur, ce qui serait vraiment dommage. [...] Si Pecco a des problèmes et se bat pour la sixième place, alors il serait peut-être bon de lui laisser des points qui pourraient se révéler importants. Mais pour ce qui est de la victoire, c'est trop dur d'en ôter une à un pilote."

Bagnaia ne veut pas de traitement de faveur

À ce stade du championnat, alors qu'il reste six manches à disputer et donc 150 points à distribuer, c'est aussi le principal intéressé qui refuse toute entente. "Pecco veut avoir les choses en main, il préfère gagner le championnat sans aucune aide. Une aide que, si cela s'avère nécessaire sur les dernières courses, bien entendu, nous demanderons aux pilotes Ducati", souligne Davide Tardozzi.

Bagnaia, lui, a choisi l'apaisement après la course. "À première vue, quand on regarde le dernier tour, on a aussi l'impression qu'Enea arrivait sur moi et qu'on allait tomber ensemble, mais c'est juste parce qu'on n'a pas eu la vue d'hélicoptère. De l'hélicoptère, il est clair qu'il a juste essayé de freiner là où j'ai freiné et qu'il a élargi, il était loin de moi. En ce moment, les médias essayent de créer de la polémique, mais il n'y en a pas."

"En regardant la course, je pense qu'il est assez clair qu'il n'y avait pas de consignes entre Enea et moi", ajoute Bagnaia. "J'ai déjà dit à mon équipe que je ne voulais pas de consignes d'équipe en ce moment. Je pense que les consignes d'équipe ne doivent s'appliquer que quand on en est à la dernière course de l'année et si je dois reprendre trois ou quatre points de plus, alors c'est quelque chose qui est bien. Mais en ce moment, je ne suis pas d'accord avec le fait de bénéficier de consignes d'équipe."